Вместе с австралийцем над картиной будут работать продюсер «Легенды №17» Светлана Мигунова-Дали, Наталья Рогаль и Грейс Ло, ранее управлявшая кинокомпанией Джона Кьюсака.

«Уже почти 20 лет я чувствую невероятную связь с великим романом «Мастер и Маргарита», и я давно мечтал получить права на эту книгу. Я очень взволнован тем, что у меня наконец-то появилась возможность сделать экранизацию этого уникального, новаторского произведения», — приводит Deadline слова Лурмана.

«Это просто мечта — сотрудничать с Базом в «Мастере и Маргарите». Слова Булгакова остаются такими же острыми в современном мире, как и почти столетие назад, и мы не можем представить более блестящего и дальновидного режиссера, который донес бы эту мощную историю до зрителей во всем мире», — добавляет Мигунова-Дали.

Напомним, в начале 2020 года Баз Лурманн приступит к съемкам байопика о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли. Главную роль исполнит американский актер Остин Батлер, наиболее известный по ролям в телесериалах «Зоуи 101», «Дневники Кэрри» и «Жизнь непредсказуема». Вместе с ним в картине примет участие оскароносец Том Хэнкс — в роли менеджера Тома Паркера.