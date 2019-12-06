Возвращение удивительной миссис Мейзел, ответ «Игре престолов» – «Ведьмак», а также «Новый папа» Соррентино с Джоном Малковичем – «Собака.ru» собрала лучшие сериалы, которые скрасят длинные зимние вечера.
19 лучших сериалов зимы 2019-2020-го
Декабрь
Премьеры
«По правде говоря» / Truth Be Told (Apple TV+)
10-серийный триллер от Apple, в котором обладательница «Оскара» и «Золотого глобуса» Октавия Спенсер сыграет ведущую подкаста о преступлениях. Спустя 18 лет она пытается заново взглянуть на дело об убийстве отца двойняшек (их обеих исполнила Лиззи Каплан из «Мастеров секса» и «Касл-рока»). За преступление был осужден, возможно, невиновный парень (Аарон Пол из «Во все тяжкие»).
C 6 декабря
«Расправа» / Reprisal (Hulu)
Игравшая в сериале «Форс-мажоры» – но не ставшая женой британского принца – Эбигейл Спенсер продолжает карьеру актрисы. В новом проекте Hulu, который позиционируется как «гипер-нуар», она сыграет мстительную женщину, не забывшую обиду и оскорбления. Она попытается расквитаться с теми, кто оставил ее умирать посреди чистого поля. Судя по всему, это будет похоже на смесь недавнего «Почему женщины убивают» с «Фарго», тем более что из последнего пришел и продюсер, Уоррен Литлфилд. Он же, кстати, делает для Hulu еще и «Рассказ служанки».
C 6 декабря
«Секс в другом городе: Поколение Q» / The L Word: Generation Q (Showtime)
Формально это премьера, а на самом деле продолжение выходившего с 2004 по 2009 проекта о жизни женщин в Лос-Анджелесе, большинство из которых состояли в однополых отношениях. Трио из оригинального сериала возвращается вместе с россыпью новых актрис, среди которых Жаклин Тобони из «Проще простого». Это будет молодежная вариация на тему «Секса в большом городе» (отсюда и такое русское название) – с поправкой на дух времени и новомодные тренды.
C 8 декабря
«Ведьмак» / The Witcher (Netflix)
«Игра престолов» закончилась, и теперь уже Netflix, а не HBO запускает свой потенциальный хит о похожем на Средневековье мире с магией, принцессами, замками и оргиями. Еще до релиза первого сезона его уже продлили на второй. В основе сериала «Ведьмак» – книги польского фэнтези-автора Анджея Сапковского и одноименные видеоигры с множеством фанатов, которым надо будет угодить. Удастся ли это шоураннеру Лорен Шмидт Хиссрич, как это получилось у Бениоффа и Вайса, зритель узнает с выходом первых восьми эпизодов. В заглавной роли Ведьмака – Генри Кавилл из «Лиги справедливости» и «Агентов А.Н.К.Л.», среди режиссеров значится Алик Сахаров, уже снимавший отдельные серии той же «Игры престолов», а также «Карточного домика».
С 20 декабря
Возвращения
«Викинги» / Vikings (History), 6 сезон
Финальный сезон «Викингов» в их нынешнем варианте (Netflix уже заказал спин-офф, где действие происходит через сто лет после основных событий). Скандинавские воины оказываются на Руси, где встречаются с Вещим Олегом в исполнении нашего Данилы Козловского, получившего необходимые навыки владения мечом и языком при съемках российского фильма «Викинг». Раз уж еще и Юрий Колокольников сыграл в «Игре престолов», было бы, пожалуй, интересно увидеть псевдоисторический сериал, где вещий Олег-Козловский сражается с вождем племени людоедов-Колокольниковым.
Идет с 4 декабря
«Удивительная миссис Мейзел» / Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime), 3 сезон
Одно из самых ожидаемых продолжений года – собравший огромное количество наград и огромную армию фанатов во всем мире сериал о начинающей стендап-артистке вернется с третьим сезоном. По сюжету миссис Мейзел (Рейчел Броснахан) и ее менеджер отправляются в большой тур на разогреве Шайи Болдуина, а это значит, что зрители увидят новые города и услышат свежие шутки, платья станут еще ярче, а отношения Мидж с мужем более запутанными. Добавляющий сериалу человечности и мудрости Ленни Брюс (Люк Кирби), кажется, тоже никуда не делся.
С 6 декабря
«Ты» / You (Netflix), 2 сезон
Неожиданное продолжение сериала про маньяка-сталкера, работающего в книжном магазине и влюбляющегося в одну из посетительниц. Первый сезон был очень затягивающим и завершился так, что продолжения могло и не быть. Тем более интересно, какие темы поднимут и чего ждать от непредсказуемого главного героя. Он переезжает в Лос-Анджелес, но все так же саркастично настроен по поводу окружающих, их постоянного притворства и жизни напоказ в соцсетях.
С 26 декабря
Январь
Премьеры
«Мессия» / Messiah (Netflix)
Вообразивший себя Иисусом парень то ли собирает армию, то ли ведет толпы людей к смерти. Он загадочным образом исчезает и появляется там, где ему нужно, но что у него на уме – непонятно. Мишель Монаган (первый сезон «Настоящего детектива») играет агентку ФБР, которая пытается понять, кто он – шарлатан или мессия. Серии снял режиссер «V значит вендетта» Джеймс Мактиг, и это будет захватывающий триллер, где одни и те же события представлены с точки зрения разных персонажей.
С 1 января
«Новый папа» / New Pope (HBO)
Формально новый сериал, а на деле – продолжение успешного проекта 2017 года, где молодой римский папа в исполнении Джуда Лоу делал всякие не очень присущие такому высокому (во всех смыслах) посту вещи. Все серии снова снял итальянец Паоло Соррентино, а это значит, что будет пафосно, музыкально, а местами и очень смешно. В роли преемника героя Лоу на троне – сам Джон Малкович, в эпизодах появятся Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун. Кажется, яркий сериал отлично подойдет для вечеров первых рабочих дней после затяжных новогодних праздников.
С 10 января
«Чужак» / The Outsider (HBO)
Экранизация свежего романа Стивена Кинга об убийстве несовершеннолетнего подростка в южных американских лесах. Все улики указывают на тренера местной бейсбольной команды, но, возможно, не обошлось без нечистой силы. В напоминающем первый сезон «Настоящего детектива» мистическом триллере сыграли Джейсон Бейтман (обвиняемый) и Бен Мендельсон (детектив). Ожидаем меньше южной готики и Каркозы и больше напряженного действия с присущими для прозы Кинга сюжетными твистами.
C 12 января
«68 Виски» / 68 Whiskey (Paramount)
Драмеди о приключениях нескольких военных медиков на американской базе в Афганистане. Современная версия «Чертовой службы в госпитале М.Э.Ш.» – сериала из 1970-х о военных хирургах на Корейской войне. Реалистично снятый проект о том, как юмор, взаимовыручка и профессионализм помогают преодолеть различные испытания. Шоураннер проекта – сценарист «Шучу» Роберто Бенабиб.
C 15 января
«Звездный путь: Пикар» / Star Trek: Picard (CBS All Access)
Патрик Стюарт возвращается в роли капитана космической флотилии Жан-Люка Пикара в новом сериале во вселенной «Звездного пути». По сюжету он вышел на пенсию, но должен завершить начатое. Действие происходит спустя 20 лет после событий выходившего в конце 1980-х «Звездного пути: Следующее поколение» и многочисленных спин-оффов.
C 23 января
«Пятая авеню» / Avenue 5 (HBO)
Хью Лори в роли саркастичного капитана космического корабля, везущего туристов в звездное путешествие. По духу очень похоже на прошлогодних «Чудотворцев» – много юмора и чуть-чуть драмы в фантастическом сеттинге. Во второстепенных ролях – Химеш Пател из недавнего Yesterday Дэнни Бойла и Зак Вудс из «Силиконовой долины» в привычной для себя роли ответственного невротика-пиарщика с обсессивно-компульсивным синдромом.
Январь
Возвращения
«Половое воспитание» / Sex Education (Netflix), 2 сезон
В прошлом сезоне подростковая комедийная драма об ученике-психологе, решающим сексуальные проблемы одноклассников, внезапно понравилась огромному количеству зрителей. Тонкий баланс двух жанров, отлично подобранные актеры-подростки (особенно, Эмма Макки в роли главной школьной оторвы), а также играющая маму главного героя Джиллиан Андерсон – второй сезон явно будет не менее интересным.
C 17 января
Февраль
Премьеры
«Фанатик» / High Fidelity (Hulu)
Один из череды проектов современного сериального воплощения фильмов двадцатилетней давности. Культовая картина Стивена Фрирза по роману Ника Хорнби рассказывала о владельце магазина виниловых пластинок в исполнении Джона Кьюсака и его романтических приключениях. Винил снова в моде, равно как и гендерные перевертыши – в новом проекте лавкой владеет женщина. Ее сыграла дочка Ленни Кравица Зои, отметившаяся в обоих сезонах «Большой маленькой лжи» и ставшая Женщиной-кошкой в очередной экранизации комиксов про Бэтмена. Она вспоминает пятерых своих бывших и старается, чтобы в стремительно меняющемся районе ее магазин не потерял независимость. Дата релиза – 14 февраля – тоже явно выбрана неспроста.
C 14 февраля
«Птичка Господа милосердного» / The Good Lord Bird (Showtime)
Проект мечты Итана Хоука, для которого он адаптировал роман Джеймса МакБрайда и сыграл в нем главную роль. Мини-сериал расскажет историю аболициониста, возглавляющего отряд борцов за свободу в Канзасе перед самым началом Гражданской войны в США. Есть надежда, что благодаря харизме Хоука этот выглядящий тяжеловесным проект окажется интересным исследованием на важную для истории США тему. Режиссером выступил один из братьев Хьюз – Альберт, снявший «Книгу Илая» и «Из ада» с Джонни Деппом.
С 16 февраля
Возвращения
«Бруклин 99» / Brooklyn 99 (NBC), 7 сезон
Очередной сезон успешного ситкома про полицейский участок в Бруклине и весьма колоритный набор работающих там детективов, среди которых поклонник фильмов «Крепкий орешек» инфантильный Джейк Перальта (Энди Сэмберг) и невозмутимый начальник участка Реймонд Холт (Андре Брауэр). Оригинальная команда сценаристов на месте, а значит в каждой серии будет несколько параллельных сюжетов и множество шуток как на актуальные, так и вечные темы.
С 6 февраля
«Шучу» / Kidding (Showtime), 2 сезон
Первый сезон драмеди о телеведущем детской передачи (Джим Керри), снятый сказочником Мишелем Гондри, стал одним из лучших проектов года. Во втором – режиссер переквалифицировался в продюсеры и будет следить, чтобы другие соблюдали баланс в хрупкой истории о потерях, находках, слезах и смехе. Судя по трейлеру, в новых эпизодах появится кукла ведущего, как у Майли Сайрус из последнего сезона «Черного зеркала».
С 9 февраля
«Родина» / Homeland (Showtime), 8 сезон
«Родина» начиналась как адаптация израильского сериала о вернувшемся из ближневосточного заточения американском солдате и возможном двойном агенте (Дэмиэн Льюис), личность которого пристально изучала страдающая биполярным расстройством агентка ЦРУ (Клэйр Дейнс). Эта интрига за первые сезоны себя исчерпала, Льюис из сериала ушел, а Дэйнс осталась. Проект стал потихоньку превращаться в самопародию с самоповторами, но потом создатели сериала вдруг напряглись и выдали прекрасный сезон с местом действия в Берлине. После него было очень интересно узнать, что ждет «Родину» дальше, тем более новые серии все дальше уходили в конспирологию и альтернативную историю. Новый сезон – последний, а значит скитания главной героини закончатся, и скорее всего там же, где и начинались – на Ближнем Востоке.
C 9 февраля
Текст: Иван Пугин
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