19 лучших сериалов зимы 2019-2020-го

«Ведьмак» / The Witcher (Netflix)

«Игра престолов» закончилась, и теперь уже Netflix, а не HBO запускает свой потенциальный хит о похожем на Средневековье мире с магией, принцессами, замками и оргиями. Еще до релиза первого сезона его уже продлили на второй. В основе сериала «Ведьмак» – книги польского фэнтези-автора Анджея Сапковского и одноименные видеоигры с множеством фанатов, которым надо будет угодить. Удастся ли это шоураннеру Лорен Шмидт Хиссрич, как это получилось у Бениоффа и Вайса, зритель узнает с выходом первых восьми эпизодов. В заглавной роли Ведьмака – Генри Кавилл из «Лиги справедливости» и «Агентов А.Н.К.Л.», среди режиссеров значится Алик Сахаров, уже снимавший отдельные серии той же «Игры престолов», а также «Карточного домика».

С 20 декабря