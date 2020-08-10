Ностальгия, Пруст и Набоков: Зачем читать новый роман автора «Назови меня своим именем» Андре Асимана?

Все тексты Асимана, с которыми мы уже знакомы, были книгами о любви и романтическом мировосприятии. Три опубликованных ранее издательством «Popcorn» романа – это сентиментальные истории о первых влюбленностях, отчаянной жажде взаимности, любовном томлении, любовной лихорадке и (вы не поверите) любовных треугольниках. Шепот, легкое дыханье, использованные не по назначению персики, трепетный восторг от обнажения задней стороны коленок (что? да!) случайного встречного и прочие «асиманизмы», с одной стороны, исполнены некого жизнерадостного обаяния и – на удивление – чисты от патетики в духе прустовских пассажей о любви к боярышнику; с другой стороны, мы не стали бы рекомендовать эти книги читателям, предпочитающим тексты более сдержанные.

Роман «Из Египта», в основу которого легли воспоминания о проведенных в Александрии детских годах автора, – тоже о любви, но иного рода. Духовный предок этой книги (с точки зрения тематики и структуры) – набоковские «Другие берега»: главный герой, давно покинувший родную страну и добившийся успеха за океаном, оглядывается назад и вспоминает времена, когда трава была зеленее, а все любимые люди живы. Правда, атмосферой и интонацией «Из Египта» напоминает скорее фильм «Чай с Муссолини» о жизни чувствительных британских леди в предвоенной Италии: в романе Асимана также много обаятельных старушек и солнечного света.

Перебираться в Египет родственники главного героя начали в начале XX века (кто-то бежал от османского антисемитизма, другие — от немецкого нацизма), а окончательно покинуть страну им пришлось в 1960-х, когда для евреев жизнь стала невыносимой – после Суэцкого кризиса, в ходе которого военные действия против Египта, наряду с Англией и Францией, развязал Израиль. Семья героя – галерея белых ворон и темных лошадок: дедушка Вили – авантюрист, шпион, двойной агент, сотрудничающий и с фашистами, и с британской разведкой; постоянно ссорящиеся бабушки Принцесса и Святая, которые так привыкли к взаимным упрекам, что не смогли бы и дня обойтись друг без друга; мама Джиджи, которая, несмотря на глухоту, всегда добивается своего и оберегает сына от невзгод; строгий и предприимчивый отец Анри, разбогатевший на производстве ткани и лишившийся своего завода после национализации имущества иностранных граждан; меланхоличная тетушка Флора, на беду влюбившаяся в Анри – отчаянно, хоть и не совсем безответно. А на заднем плане – по-диккенсовски запоминающиеся портреты многочисленных друзей семьи, учителей, гувернанток, слуг…