Взаимная влюбленность на долгие годы возможна не только в ромкомах, но и в реальности. Более того, она научно обоснована — даже выбор партнера на одну ночь для нас на самом деле не случаен. По крайне мере, к такому выводу пришла антрополог и научный консультант американских дейтинг-сайтов Хелен Фишер. «Собака.ru» публикует отрывок из ее книги «Soulmate. Научный подход к поиску любви на всю жизнь», в котором рассказывается о химических, психологических и биологических механизмах чувств.
Почему случайный секс на самом деле не случаен? Объясняет антрополог
Поцелуй
Поцелуй обладает особым влиянием на мозг человека, о чем вы, несомненно, знаете. Во время поцелуя происходит стимулирование всех органов чувств. Когда вы целуетесь, вы не только видите своего партнера, но и чувствуете его запах, вкус, слышите и чувствуете его. В губах находится огромное количество нейронов, которые улавливают малейшие сигналы. После чего пять из двенадцати черепно-мозговых нервов передают эти яркие впечатления в головной мозг, где их уже обрабатывают на фабрике впечатлений, в соматосенсорной коре. Большая часть этого участка головного мозга отвечает за обработку ощущений, получаемых от участков вокруг носа и рта, — из-за чего ваши губы и язык обладают такой сильной чувствительностью.
Поцелуй влияет не только на ваши органы чувств. Он повышает сердцебиение и кровяное давление, расширяет зрачки и делает дыхание глубоким. Поцелуй повышает уровень окситоцина — гормона, отвечающего за ощущения доверия и привязанности, снижает количество гормона стресса, кортизола. Таким образом, поцелуй будоражит мозг, принося удовольствие и расслабление. А кроме того, сообщает важную информацию. Таким необычным образом мы узнаем о том, что наш партнер ел, пил и курил, так же как и ценную информацию о его или ее генетической картине. Кроме того, слюна содержит информацию об определенных генах иммунной системы. Как правило, нас привлекают люди с иммунной системой, отличной от нашей, — чтобы наделить своих детей разнообразной генетической информацией. Поэтому, когда вы целуетесь, вы невольно узнаете всю эту важную информацию. Например, дыхание и слюна у женщин различаются по запаху в зависимости от периода менструального цикла, сигнализируя о степени ее фертильности.
Женщины говорят, что они целуются с мужчинами в первую очередь для того, чтобы узнать о них больше. У мужчин иной подход к поцелую. Своими ласками они надеются перейти к более интимному этапу отношений с женщиной.
Их надежды оправдываются их биологией. Слюна мужчины пышет тестостероном, гормоном, который провоцирует сексуальное желание. Возможно, именно поэтому мужчинам больше, чем женщинам, нравятся мокрые поцелуи. Чем больше слюны во время поцелуя, тем больше тестостерона передает мужчина.
И мужчины, и женщины говорят, что поцелуй сближает их с партнером — по крайней мере, это можно сказать о хороших поцелуях. Нежный, страстный, внимательный: многие склонны думать, что человек, который знает толк в поцелуе, будет подходящим партнером, супругом и родителем. Между тем неудачный первый поцелуй способен разрушить подающие надежды отношения. В недавнем исследовании после опроса 58 мужчин и 122 женщин 59% мужчин и 66% женщин ответили, что они прекратили романтические отношения с человеком после первого поцелуя. Для них это был завершающий поцелуй.
Более 90% всех людей в мире целуются. В различных культурах встречается разное поведение мужчин и женщин во время поцелуя непосредственно перед интимной близостью. У одних поцелуй может вызывать отвращение, другие лижут, трутся, сосут, кусают или дуют друг другу в лицо. У большинства других живых существ также встречаются поцелуи или ласки в области рта. Бонобо, ближайшие родственники шимпанзе, практикуют глубокий французский поцелуй. Собаки лижут друг друга. Кроты трутся носами. Слоны кладут свои хоботы друг другу в рот. Альбатросы соединяют кончики своих клювов. Поцелуй предусмотрен самой природой.
Тем не менее перед тем как целоваться, задумайтесь: поцелуй может начать, а может и завершить взаимоотношения.
Случайный секс?
Секс полезен для здоровья. Частый секс улучшает ваше обоняние, снижает риск сердечных заболеваний, улучшает общее самочувствие, помогает снизить вес, облегчает боль, снижает частоту заболеваний простудой и гриппом и… вызывает привыкание.
После хорошего секса вам может хотеться еще секса, преимущественно из-за того, что сексуальная активность повышает уровень тестостерона.
Занятие сексом облегчает депрессию, особенно у женщин, потому как семенная жидкость представляет собой коктейль из химических веществ, повышающих активность. Дофамин и норадреналин в этой мужской жидкости уменьшают стресс и придают сил, оптимизма, концентрируют внимание и повышают стимулы. Окситоцин и вазопрессин в семенной жидкости также могут вызвать чувства глубокой привязанности. А фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ) гормоны, обнаруженные в мужской сперме, регулируют менструальный цикл.
Другими словами, секс с подходящим человеком в подходящее время полезен вам. Как быть со случайным сексом?
Я не говорю о том, как «следовало бы» себя вести, не хочу говорить вам о том, как вам устраивать свою жизнь. Однако хочу поделиться одним секретом матери-природы: случайный секс редко бывает случайным. Ласка в области гениталий стимулирует выработку дофамина — гормона в головном мозге, отвечающего за чувство сильной романтической любви. Сразу после оргазма вы ощущаете всплеск норадреналина, отвечающего за энергию, возбуждение и концентрацию внимания. Поэтому, если вы занимаетесь сексом с человеком, которого едва знаете, можете стимулировать эти мощнейшие нейронные соки, подталкивая себя к тому, чтобы испытать чувство страстной романтической любви. Более того, во время оргазма вы получаете большое количество окситоцина и вазопрессина — «гормонов объятия», связанных с чувством привязанности. Поэтому можете испытывать сильное единение с этим партнером.
Если честно, я часто думала, что мужчины и женщины, знакомясь с новым человеком, на подсознательном уровне преследуют именно эту цель — стимулировать циркуляцию в головном мозге, вызывающую романтические чувства и ощущение привязанности в них самих и в партнере, и тем самым начать новые отношения. Интересен тот факт, что антрополог Джастин Гарсия с другими учеными недавно пришел к такому же выводу. В своем исследовании случайного секса на территории американского студенческого городка Гарсия выяснил, что 50% женщин и 52% мужчин, вступавших в связь на одну ночь, были готовы вступить в продолжительные отношения с этим партнером, а треть этих знакомств переросла в романтические отношения. Случайный секс может привести к любви. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем окунаться с головой в эти отношения.
Серьезные намерения
Если вы мужчина, то не расценивайте каждый малейший жест со стороны женщины как знак ее сексуального интереса к вам. А если вы женщина — не делайте поспешных выводов о том, что мужчины не заинтересованы в серьезных отношениях. Они им нужны. Мужчины влюбляются намного быстрее, чем женщины, скорее всего в силу зрительного восприятия. Они, как правило, более зависимы от своих взаимоотношений из-за того, что у них меньше близких друзей, с кем можно поделиться своими чувствами. Среди разведенных и одиноких мужчин суицид встречается в два с половиной раза чаще, чем среди их женатых ровесников, тогда как разведенные женщины реже заканчивают жизнь самоубийством.
Если мужчины переоценивают сексуальный интерес женщины, то женщины, напротив, склонны недооценивать стремление мужчины к серьезным отношениям.
Рожденный для любви
«Совет подобен снегу: чем мягче ложится, тем дольше лежит и глубже проникает», — писал поэт Самуэль Тейлор Кольридж. Кто знает, какие из высказанных ранее советов останутся в вашей памяти и помогут вам найти и сохранить своего «единственного»? Возможно, однажды вы напишете мне об этом. Но в одном я уверена наверняка: вы обязательно влюбитесь.
Мы рождены для любви. Романтическая любовь — это естественное желание человека, одно из трех основных составляющих нашего мозга, появившееся миллионы лет назад. Сексуальное влечение побуждает нас к сексу с разнообразными партнерами, в то время как романтическая любовь подразумевает направление нашей энергии на воспроизводство потомства, детей, только от одного человека за раз, а чувства глубокой привязанности дают нам возможность оставаться с одним и тем же партнером достаточно долго, чтобы сообща вырастить детей.
Из этих трех проявлений нейронного взаимодействия романтическая любовь — самая мощная. Она однозначно сильнее, чем сексуальное влечение. В конце концов, если вы предлагаете другу заняться с вами сексом и получаете отказ, вы не решаете покончить жизнь самоубийством. Однако отвергнутые мужчины и женщины могут пойти на этот крайний шаг или погрузиться в тяжелую депрессию. Некоторые люди могут даже умереть от удара или сердечного приступа, который случается из-за того, что им разбили сердце.
«Сердце человека подобно кораблю в бушующем море, гонимому ветрами со всех сторон», — писал Мартин Лютер. Мы любим вопреки всем силам на земле. Патрик и Сюзанна, на чьей свадьбе я побывала, Джордж и Марта Вашингтон, Чарлз и Эмма Дарвин, правитель Хасав-Чан-Кавиль, тень храма которого окутывает тенью храм его возлюбленной уже на протяжении 1300 лет, — эти мужчины и женщины любили друг друга, мужчины и женщины по-прежнему любят и будут любить друг друга и через миллионы лет.
Как удалось выяснить в ходе нового исследования томографии головного мозга, романтические отношения могут длиться многие годы. Психологи Бьянка Асеведо и Арт Арон, нейрофизиолог Люси Браун и я совсем недавно делали томографию головного мозга мужчинам и женщинам, которые продолжали испытывать любовь к своим супругам после более двадцати лет совместной жизни.
У участников эксперимента обнаружилась активность в областях головного мозга, отвечающих за три основных типа влечения: сексуальное влечение, романтическая страсть и привязанность к возлюбленным.
Любовь способна выдержать много, включая целую жизнь, в которой есть смех и приключения, отличный секс, увлекательные беседы, приятные воспоминания, связанные с детьми, родственниками и друзьями, чувства страсти и единения с другим человеком.
Однако вам необходимо выбрать подходящего партнера. Возможно, вы Исследователь, который ищет товарища, Строитель, который стремится найти помощника, Руководитель, который выберет себе в спутники жизни единомышленника, или Дипломат, которого привлекает родственная душа. Неважно, кого вы ищете, вам удалось подслушать мать-природу. Вам стало больше известно о том, какие карты у вас на руках. И вы узнали некоторые секреты природы, касающиеся романтической любви.
Применяйте эти знания. Любовь никогда не потеряет своего очарования. Знание — сила. Если вы знаете, кем являетесь, что ищете и как любите, вы сможете испытать это очарование: найти и сохранить настоящую любовь, превратить мечты в реальность.
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