Почему случайный секс на самом деле не случаен? Объясняет антрополог

Поцелуй

Поцелуй обладает особым влиянием на мозг человека, о чем вы, несомненно, знаете. Во время поцелуя происходит стимулирование всех органов чувств. Когда вы целуетесь, вы не только видите своего партнера, но и чувствуете его запах, вкус, слышите и чувствуете его. В губах находится огромное количество нейронов, которые улавливают малейшие сигналы. После чего пять из двенадцати черепно-мозговых нервов передают эти яркие впечатления в головной мозг, где их уже обрабатывают на фабрике впечатлений, в соматосенсорной коре. Большая часть этого участка головного мозга отвечает за обработку ощущений, получаемых от участков вокруг носа и рта, — из-за чего ваши губы и язык обладают такой сильной чувствительностью.

Поцелуй влияет не только на ваши органы чувств. Он повышает сердцебиение и кровяное давление, расширяет зрачки и делает дыхание глубоким. Поцелуй повышает уровень окситоцина — гормона, отвечающего за ощущения доверия и привязанности, снижает количество гормона стресса, кортизола. Таким образом, поцелуй будоражит мозг, принося удовольствие и расслабление. А кроме того, сообщает важную информацию. Таким необычным образом мы узнаем о том, что наш партнер ел, пил и курил, так же как и ценную информацию о его или ее генетической картине. Кроме того, слюна содержит информацию об определенных генах иммунной системы. Как правило, нас привлекают люди с иммунной системой, отличной от нашей, — чтобы наделить своих детей разнообразной генетической информацией. Поэтому, когда вы целуетесь, вы невольно узнаете всю эту важную информацию. Например, дыхание и слюна у женщин различаются по запаху в зависимости от периода менструального цикла, сигнализируя о степени ее фертильности.

Женщины говорят, что они целуются с мужчинами в первую очередь для того, чтобы узнать о них больше. У мужчин иной подход к поцелую. Своими ласками они надеются перейти к более интимному этапу отношений с женщиной.

Их надежды оправдываются их биологией. Слюна мужчины пышет тестостероном, гормоном, который провоцирует сексуальное желание. Возможно, именно поэтому мужчинам больше, чем женщинам, нравятся мокрые поцелуи. Чем больше слюны во время поцелуя, тем больше тестостерона передает мужчина.

И мужчины, и женщины говорят, что поцелуй сближает их с партнером — по крайней мере, это можно сказать о хороших поцелуях. Нежный, страстный, внимательный: многие склонны думать, что человек, который знает толк в поцелуе, будет подходящим партнером, супругом и родителем. Между тем неудачный первый поцелуй способен разрушить подающие надежды отношения. В недавнем исследовании после опроса 58 мужчин и 122 женщин 59% мужчин и 66% женщин ответили, что они прекратили романтические отношения с человеком после первого поцелуя. Для них это был завершающий поцелуй.

Более 90% всех людей в мире целуются. В различных культурах встречается разное поведение мужчин и женщин во время поцелуя непосредственно перед интимной близостью. У одних поцелуй может вызывать отвращение, другие лижут, трутся, сосут, кусают или дуют друг другу в лицо. У большинства других живых существ также встречаются поцелуи или ласки в области рта. Бонобо, ближайшие родственники шимпанзе, практикуют глубокий французский поцелуй. Собаки лижут друг друга. Кроты трутся носами. Слоны кладут свои хоботы друг другу в рот. Альбатросы соединяют кончики своих клювов. Поцелуй предусмотрен самой природой.

Тем не менее перед тем как целоваться, задумайтесь: поцелуй может начать, а может и завершить взаимоотношения.