Почему слушать аудиокниги даже лучше, чем читать?

Причина № 3. Огромная (правда огромная!) коллекция книг на английском языке

Учить английский (и любой другой) язык нескучно, если не забывать о развлекательных форматах его освоения. Для этого как раз подойдет чтение или прослушивание книг. Так тоже получится узнать много новых слов и устойчивых выражений и, конечно, познакомиться с литературным английским (а он все же отличается от того, что мы слышим в фильмах и сериалах). Да, возможно, времени на одну книгу понадобится немного больше, чем обычно, зато сколько пользы! Но в таком деле важно заручиться чьей-нибудь поддержкой, и тут главным помощником может стать приложение Storytel. Этот сервис родом из Швеции, поэтому книги на английском языке здесь скорее правило, чем исключение. В его библиотеке собрано огромное количество книг на английском — более 50 000! Они представлены как в обычном, текстовом формате, так и в аудио. Неизвестные слова и выражения можно выписывать и проверять их перевод, а потом устраивать для себя еженедельные проверки. Аудиоверсия поможет значительно улучшить восприятие английского на слух: вы всегда можете поставить запись на паузу, перемотать и прослушать предложение еще раз, а в некоторых случаях перевести книгу в текстовый формат. В общем, как видите, это отличный инструмент для изучения и совершенствования языка.

Причина № 4. Подписки для всей семьи

Двоим читать одну и ту же книгу одновременно неудобно. Покупать две одинаковых книги странно. Ждать, когда один закончит читать и отдаст другому, утомительно. А вот пользоваться одним и тем же сервисом и иметь доступ к одним и тем же книгам, но с разных устройств, комфортно для всех, к тому же и выгодно. Помимо Стандартной подписки за 549 рублей в месяц Storytel предлагает еще две опции: Семейная и Семейная Плюс. В первом варианте за 699 рублей к приложению могут подключиться два аккаунта, во втором за 799 рублей — три. Во всех случаях у пользователей будет неограниченный доступ к книгам, возможность читать и слушать книги офлайн, без подключения к интернету. Семейную подписку можно в любой момент поменять на другой вариант, оплаченные дни не пропадут.