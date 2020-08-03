Чтение часто проигрывает другим занятиям, потому что всегда находятся дела первого порядка. Но у этой дилеммы есть решение — Storytel. Это сервис аудиокниг по подписке. Благодаря ему слушать (и читать) книги теперь можно где и когда угодно: во время тренировки, готовки еды, в пути на работу и обратно, в самолете, перед сном и в любых других обстоятельствах. Пользователям Storytel не приходится выбирать: они могут включать и открывать книгу в любой удобной и неудобной ситуации. И вот 10 причин присоединиться к числу подписчиков.
Почему слушать аудиокниги даже лучше, чем читать?
Причина № 1. Безлимитный доступ к контенту по подписке
Бывает так, что покупаешь книгу и понимаешь: настроение не то. Или выбираешь, начинаешь читать — и... ну совсем не твое. Откладываешь, идешь за новой. Так из кошелька постепенно ускользают деньги, а дома заканчивается место на полках. Отдавать жалко, выкидывать неприятно. Приложение Storytel (есть как в AppStore, так и в Google Play) решает все эти проблемы. Оплачивая одну из подписок (их всего три: Стандартная, Семейная или Семейная Плюс), вы получаете доступ к огромной библиотеке: более 70 000 книг на русском и английском языках. Жанры совершенно разные: от биографий до психологии, от детективов до фантастики. Получается, что по цене одной-двух книг вы можете включать и выключать, открывать и закрывать, начинать и заканчивать десятки произведений. Никаких ограничений нет. И сожалений тоже.
Причина № 2. Бесплатный пробный период
Главное внимание в Storytel уделяют аудиокнигам. Хотя такой способ «чтения» существует и известен давно, еще не все успели поближе с ним познакомиться. Storytel это понимают и потому дают возможность каждому новому пользователю бесплатно протестировать сервис в течение 14 дней. Вам откроются все фишки, функции и, конечно, все книги, которые есть в приложении. А главное — никаких неожиданных списаний с банковской карты в течение этого периода. После такого принять решение о подписке гораздо легче, а благодаря подобной открытости и лояльности сервиса опыт использования становится только приятнее.
Причина № 3. Огромная (правда огромная!) коллекция книг на английском языке
Учить английский (и любой другой) язык нескучно, если не забывать о развлекательных форматах его освоения. Для этого как раз подойдет чтение или прослушивание книг. Так тоже получится узнать много новых слов и устойчивых выражений и, конечно, познакомиться с литературным английским (а он все же отличается от того, что мы слышим в фильмах и сериалах). Да, возможно, времени на одну книгу понадобится немного больше, чем обычно, зато сколько пользы! Но в таком деле важно заручиться чьей-нибудь поддержкой, и тут главным помощником может стать приложение Storytel. Этот сервис родом из Швеции, поэтому книги на английском языке здесь скорее правило, чем исключение. В его библиотеке собрано огромное количество книг на английском — более 50 000! Они представлены как в обычном, текстовом формате, так и в аудио. Неизвестные слова и выражения можно выписывать и проверять их перевод, а потом устраивать для себя еженедельные проверки. Аудиоверсия поможет значительно улучшить восприятие английского на слух: вы всегда можете поставить запись на паузу, перемотать и прослушать предложение еще раз, а в некоторых случаях перевести книгу в текстовый формат. В общем, как видите, это отличный инструмент для изучения и совершенствования языка.
Причина № 4. Подписки для всей семьи
Двоим читать одну и ту же книгу одновременно неудобно. Покупать две одинаковых книги странно. Ждать, когда один закончит читать и отдаст другому, утомительно. А вот пользоваться одним и тем же сервисом и иметь доступ к одним и тем же книгам, но с разных устройств, комфортно для всех, к тому же и выгодно. Помимо Стандартной подписки за 549 рублей в месяц Storytel предлагает еще две опции: Семейная и Семейная Плюс. В первом варианте за 699 рублей к приложению могут подключиться два аккаунта, во втором за 799 рублей — три. Во всех случаях у пользователей будет неограниченный доступ к книгам, возможность читать и слушать книги офлайн, без подключения к интернету. Семейную подписку можно в любой момент поменять на другой вариант, оплаченные дни не пропадут.
Причина № 5. Детский режим
Среди всех преимуществ Storytel есть еще одно очень важное — для родителей. Во всех вариантах подписок можно включить Детский режим, у которого есть ряд ощутимых плюсов. Во-первых, для этого не нужно заводить отдельный аккаунт — Детский режим подключается в рамках аккаунта взрослого. Для этого достаточно установить приложение Storytel на устройстве ребенка, зайти под своим аккаунтом и активировать эту функцию. Во-вторых, сама активация происходит только с помощью пин-кода, так что ребенок не сможет включать или выключать эту функцию самостоятельно. В-третьих, в приложении будет отображаться только тот контент, который предназначен для слушателей до 12 лет. Последнее (и, наверное, самое удобное): Детский режим позволяет вам и вашему ребенку слушать книги независимо друг от друга. На гаджетах появляются отдельные книжные полки, а на устройстве ребенка книжные рекомендации будут соответствовать истории его прослушиваний.
В Storytel есть отдельный раздел, посвященный исключительно детскому контенту, причем как на русском, так и на английском языке. В коллекции есть буквально все: шведская классика, например «Малыш и Карлсон» и «Пеппи Длинный чулок», английская, «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье», и, конечно, русская — «Муха-цокотуха», «Волшебник Изумрудного города», «Ежик в тумане». На английском языке можно найти все части «Гарри Поттера» и «Хроники Нарнии». И это лишь малая часть всех доступных аудиокниг — занять и увлечь ребенка точно получится.
Причина № 6. Аудиокниги и лекции зачитывают их авторы
Storytel делает все, чтобы пользователь смог обрести новый опыт, а «чтение» превратилось в любимое времяпрепровождение. Одно дело слушать книгу, совершенно другое — слушать книгу, озвученную самим автором. Максимальное погружение! На сервисе Storytel уже есть уникальная подборка подобных произведений. Например, можно послушать книгу Николая Сванидзе «Эпоха храбрых», где журналист рассказывает про время декабристов и первую политическую оппозицию в России. Или автобиографию известной журналистки и первого главного редактора Vogue Алены Долецкой «Не жизнь, а сказка». Писательница не просто зачитывает книгу, но и местами импровизирует. В библиотеке есть и лекции на различные темы. В их числе «Как научить мозг учиться» от профессора СПбГУ, доктора филологии и биологии, лица современной науки в Петербурге Татьяны Черниговской, которая считает, что наше будущее невозможно без знаний о мозге. Кстати, это самая популярная лекция в этой подборке.
Причина № 7. Аудиосериалы — новый тренд
Мир аудиоконтента не стоит на месте: нужно больше хлеба и зрелищ. Storytel — прогрессивный сервис, поэтому постоянно находится в поиске и разработке чего-то уникального и особенного. Так, в коллекции появились аудиосериалы собственного производства Storytel Originals. Это новый формат с большим потенциалом. Он идеален для тех, кто постоянно в движении или не хочет «занимать» глаза, а еще это увлекательный способ провести время, например, в долгой дороге. В приложении уже можно «посмотреть» исторический детектив «Просто Маса» от Бориса Акунина (где можно услышать вокал Ани Чиповской), первый аудиосериал в жанре хоррор «Тот, кто не спит», фантастику «Пост» о жизни после страшной катастрофы от Дмитрия Глуховского (он же и зачитывает все серии), остросюжетный авантюрный сериал «Анонимное общество любителей морских купаний», действие которого разворачивается в Монако в конце XIX века. Долго искать все эти и другие сериалы не придется — все собрано в специальном разделе в приложении.
Причина № 8. Подкасты на любые темы
Для тех, кто хочет не только занять свои уши развлекательными и художественными форматами, но и узнавать больше нового, полезного и любопытного, в Storytel регулярно выходят подкасты. Психология, маркетинг, искусство, отношения, путешествия, питание, урбанистика, экология, воспитание детей, спорт, кино, музыка, книги, бизнес — про это и не только можно послушать в выпусках от экспертов и опытных подкастеров.
Наш личный топ-5 подкастов выглядит так:
- «180 градусов». Авторы разговаривают с людьми, которые не боятся перемен и преображают мир вокруг себя. Среди героев — Саша Жаркова, Полина Сохранова, Илья Куснирович;
- «Ты ж бармен!». Короткие, но информативные эпизоды про различные аспекты барной индустрии;
- «Искусство для пацанчиков». Культуролог и музыковед Настя Четверикова объясняет шедевры мирового искусства на пальцах;
- «Сделал сам». Подкаст о бизнесе и тех, кто им занимается. В гости уже успели приити основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова, создатель сети кофеен Coffee Like Аяз Шабутдинов и основатель «Додо пиццы» Федор Овчинников.
- «Жизнь как перформанс». Авторы пытаются нащупать продуктивные подходы и язык, чтобы говорить на вечные темы, которые не перестают быть злободневными, просто такие разговоры привыкли воспринимать как абстрактные.
Причина № 9. Индивидуальные рекомендации
«Ту самую» книгу найти нелегко. И даже бесконечные часы поисков могут ни к чему не привести. Storytel сделает это за вас. После каждой прочитанной и прослушанной книги сервис предлагает что-то новое и похожее. В приложении появляется специальный раздел «Потому что вы слушали», где собраны произведения, подобные той книге, которая вам понравилась. Если этого окажется недостаточно, в Storytel есть огромное количество узкотематических рубрик и разделов, например «Климат и окружающая среда», «Главный герой — дом», «Романы о врачах». А еще книжные рекомендации от известных личностей: журналиста и блогера Юрия Дудя, литературного критика Галины Юзефович, автора #ещенепознер Николая Солодникова и других. Так всегда найдется, что почитать, чтобы по-настоящему углубиться в интересующую тему или изучить всю библиографию одного автора.
Причина № 10. Возможность делать пометки и закладки
Кажется, что у бумажных книг есть одно важное преимущество — возможность оставлять пометки. Но Storytel предусмотрел и это, причем не только в текстовой, но и в аудиоверсии книг. Несмотря на то что приложение автоматически сохраняет текущее место прослушивания, вы можете добавлять свои закладки и заметки. Для этого в приложении достаточно нажать буквально на пару иконок. Все сохранится в соответствующем разделе в текущей книге — не запутаетесь. В этом вся прелесть понятного и интуитивного интерфейса.
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