Фестиваль «День Д» в 2020 году посвятят «бронзовому веку» русской культуры в Ленинграде

«Бронзовым веком» русской культуры поэтесса Анна Ахматова называла время оттепели. Как отмечает историк Лев Лурье, в Ленинграде это прежде всего творчество писателей 1928-1941 годов рождения — начиная от Виктора Конецкого и заканчивая Иосифом Бродским, Сергеем Довлатовым и Алексеем Хвостенко. В рамках фестиваля пройдут конференции, к беседе в которых планируется привлечь критиков, филологов и современников из Петербурга, Москвы и зарубежья. Полную программу объявят позже — ее принятие будет зависеть от эпидемической ситуации.

Даты проведения «Дня Д» в 2020 году уже определены — это 5 и 6 сентября, но также не исключено, что некоторые события могут пройти в День рождения Сергея Довлатова — 3 сентября. «Уличной сцены, полюбившейся горожанам, в этом году, скорее всего, не будет. Однако какие-то «живые» мероприятия все равно состоятся. Например, экскурсии и квесты. Количество посетителей будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора по этому поводу», — отметила один из организаторов фестиваля Анастасия Принцева.