Фестиваль «День Д» пройдет в 2020 году 5 и 6 сентября и будет посвящен «бронзовому веку» русской культуры в Ленинграде. В программе «минимум» — провести онлайн и офлайн конференции, участникам которых станут критики и филологи Петербурга, Москвы и зарубежья, однако точный формат фестиваля будет зависеть от эпидемической обстановки в городе.
Фестиваль «День Д» в 2020 году посвятят «бронзовому веку» русской культуры в Ленинграде
«Бронзовым веком» русской культуры поэтесса Анна Ахматова называла время оттепели. Как отмечает историк Лев Лурье, в Ленинграде это прежде всего творчество писателей 1928-1941 годов рождения — начиная от Виктора Конецкого и заканчивая Иосифом Бродским, Сергеем Довлатовым и Алексеем Хвостенко. В рамках фестиваля пройдут конференции, к беседе в которых планируется привлечь критиков, филологов и современников из Петербурга, Москвы и зарубежья. Полную программу объявят позже — ее принятие будет зависеть от эпидемической ситуации.
Даты проведения «Дня Д» в 2020 году уже определены — это 5 и 6 сентября, но также не исключено, что некоторые события могут пройти в День рождения Сергея Довлатова — 3 сентября. «Уличной сцены, полюбившейся горожанам, в этом году, скорее всего, не будет. Однако какие-то «живые» мероприятия все равно состоятся. Например, экскурсии и квесты. Количество посетителей будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора по этому поводу», — отметила один из организаторов фестиваля Анастасия Принцева.
Напомним, ежегодный фестиваль памяти Довлатова и его времени «День Д — 89», который не состоялся в прошлом году, пройдет в этот раз 31 августа и 1 сентября. Главная тема мероприятия — 1989 год, время «перестройки и оптимизма» и время, когда произведения Довлатова вернулись в Россию. Однако позже жители улицы Рубинштейна отказали организаторам фестиваля в площадке возле дома №23, где долгое время жил писатель до своей эмиграции — из-за чего мероприятие пришлось перенести на парковку неподалеку.
Ранее, в 2018 году, в Петербурге провели «Пол-День Довлатова» — тогда оригинальный фестиваль отменился из-за проблем в финансировании. А еще в апреле этого года в сквере Довлатова установили новую табличку — на ней изображены сам писатель и пес — видимо, фокстерьер Глаша. А еще памятник Сергею Довлатову установили на улице Рубинштейна 4 сентября 2016 года. Позже фигура была демонтирована, а, когда вернулась на свое законное место, была облита машинным маслом и превращена в помойку.
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