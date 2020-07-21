Влюблены ли друг в друга Холмс и Ватсон? Отрывок из книги «Эпоха сериалов. Как шедевры малого экрана изменили наш мир»

Любовь

Между «Холмсом» и «Уотсоном» существует глубинное притяжение, которое порой может интерпретироваться как любовное. Например, глубокая связь между Боунз и ее напарником Бутом в итоге выливается в роман и брак (сериал «Кости» — Прим.ред.). В «Юристах Бостона» довольно откровенно показано любовное притяжение между мужчинами: герои опасно флиртуют друг с другом, но при этом усердно позиционируют себя как закоренелых бабников. И, хотя отношения главных персонажей, несмотря на рискованные намеки, так и не перерастают в эротические, тем не менее дело заканчивается официальным браком Денни и Алана. В отношениях друг с другом герои находят ту особую интимность и стабильность, которой оба напрочь лишены в отношениях с противоположным полом.

В одной из серий «Инспектора Льюиса» Хэтэуэй в шутку намекает, что они с Льюисом пара. В другой серии на вопрос коронера, как Хэтэуэю удается выносить Льюиса, тот отвечает: «Терпение и еще раз терпение — секрет счастливого брака». В «Шерлоке» героев часто принимают за пару (например, миссис Хадсон совершенно в этом убеждена, несмотря на все разуверения). А с сериала «Star Trek: TOS» начинается история такого явления, как slash fan fiction, попавшего в поле научного интереса с начала 80-х годов. Слэшфикшен — жанр любительской («фанатской») литературы, изначально «бумажной», но с распространением Интернета — в основном сетевой, описывающий любовные и сексуальные отношения между однополыми героями (преимущественно мужчинами) того или иного фандома (чаще всего популярного телешоу, но также книг или фильмов, особенно если они имеют «сериальную» природу: например, «Гарри Поттер», «Бэтман», бондиана, шерлокиана, «Властелин колец» и т.п.). Первой такой парой стали капитан Керк и старпом Спок (первые фанфики о них появились в 70-х годах).

Судя по рецензиям и интервью, в сериале «Риццоли и Айлз» зрители и критики также уловили гомоэротические обертона. Этого не отрицает и создательница шоу Дженет Тамаро («между героинями самая настоящая химия»); эта тема действительно нередко обыгрывается в сериале. Героини напропалую крутят романы, но прочные отношения (сопоставимые с их дружбой) с противоположным полом им все же выстроить не удается.

О «химии» между Гарольдом Финчем и Джоном Ризом неоднократно упоминает актер Майкл Эмерсон. Взаимная привязанность героев становится особенно заметной в критические моменты, но и бытовые ситуации достаточно показательны. Финч и Риз вместе купают собаку и препираются из-за нее; гуляют в парке с младенцем в «кенгуру», привлекая умиленное внимание всех встречных женщин. Финч повязывает Ризу галстук, подшивает на нем брюки; берет на великосветский прием в качестве спутника и гордо улыбается в ответ на восторженные возгласы завидующих ему дам. Все эти микроэпизоды и есть то, что на сленге фикрайтеров (сочинителей фанфикшена) принято называть slashy moments (т. е. такие моменты в каноне, которые можно интерпретировать как гомоэротические).