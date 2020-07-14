«Маяковский-фест»-2020 пройдет в рамках онлайн-хроники жизни поэта в Петрограде 1918 года

Уже сейчас в официальной группе «Маяковский-фест» опубликованы материалы о жизни Владимира Маяковского в Петрограде 1918 года. В это время Маяковский и Лиля Брик уезжают в Левашово подальше от города, в котором бушует холера. Они живут там вместе в трех небольших комнатах деревянного дома — Осип Брик скоро приедет к ним. Иллюстрируют хронику воспоминания друзей поэта, а также рассказы сотрудников Маяковки.

Краевед, участник ячейки «Гэнгъ» и глава Центра Петербурговедения Алексей Шишкин рассказал, как сегодня выглядит дача, на которой провели лето 1918 года Маяковский и Брики.

«Маяковский любил отдыхать именно в северо-западных предместьях Петербурга. Например, лето 1915 он провел в нынешнем поселке Репино, который назывался тогда Куоккала, где попеременно жил на дачах своих друзей, художника Ивана Пуни и писателя Корнея Чуковского. Но в 1918 пребывание поэта в Левашове было отчасти вынужденным. В Петрограде летом того года свирепствовала очередная эпидемия холеры», — рассказывает Шишкин о том времени. Полный текст статьи можно почитать здесь.

Ко Дню рождения Маяковского также были оцифрованы оцифрованы архивные документы. Можно ознакомиться с альбомом графических работ поэта 1932 года со вступительной статьей Осипа Брика. В нем представлены портреты соратников и друзей Маяковского, агитплакаты и рекламные плакаты. Также библиотека предоставила сборник «Грозный смех» — стихи и репродукции агитационных плакатов периода работы в Окнах сатиры РОСТА и 12 выпусков журнала «Новый ЛЕФ».

«Маяковский-фест» стартует 19 июля. Хроника празднования будет транслироваться в группе библиотеки во «ВКонтакте», а также в официальном сообществе фестиваля.