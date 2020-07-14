Саша Филипенко запускает проект «Солидарные чтения». Отрывки из его романа «Бывший сын» прочтут Макаревич, Раппопорт и Парфенов

Солидарные чтения задуманы как акция солидарности с белорусами, которые в настоящий момент активно выражают свое право на свободу высказывания и свободу выбора. Каждый день начиная с 19 июля по 2 августа будет публиковаться по 2 отрывка из романа в исполнении Андрея Макаревича, Ксении Раппопорт, Лявона Вольски, Вениамина Смехова, Александра Филиппенко, NaviBand, Евгения Стычкина, Леонида Парфенова, Катерины Гордеевой и других.

«Мы надеемся, что солидарные чтения помогут понять и разобраться в том, что происходит в Беларуси последнее время. Проект носит альтуристически-гуманистический характер. Абсолютно все участники проекта от артистов до дизайнера солидарно согласились участвовать на безвозмездной основе. Этим обусловлена и простая форма реализации. Все видео снимаются артистами самостоятельно на телефон, после чего минимально стилистически обрабатываются на пост-продакшене», — говорит продюсер проекта Александра Филипенко.

Сюжет книги «Бывший сын» основан на реальных событиях и начинается с ужасной давки, в результате которой погибли десятки человек, а главный герой впал в кому на 10 лет. Практически весь роман посвящен истории заботы бабушки о своем внуке, находящемся в метафорическом сне на фоне которого страна проживала свою странную жизнь — безусловная любовь и надежда, которая умирает последней или не умирает никогда.