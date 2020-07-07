В магазины сети «Республика» перестали поставлять книги из-за многомиллионных долгов

Как пишет «Коммерсантъ», «Республика» задолжала порядка 200 миллионов рублей «Эксмо-АСТ» — 150 миллионов издательству «Эксмо», 40% которых за нереализованные до карантина книги, и 50 миллионов издательству «АСТ». Также сеть должна издательству «Альпина паблишер», однако точная сумма долга не уточняется — представители компании называют долг «большим».

Как сообщил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, «Республика» поставила ультиматум — дисконтирование долга на 70%. «Мы обсуждали с партнерами дисконт до 70% на товар, реализованный в том числе в период падения трафика»,— подтвердили в «Республике». Во время карантина были закрыты все 39 магазинов сети, сейчас — 30 из них, а «просадка» по отдельным точкам достигла 90%.

Сейчас компания «всеми силами старается снизить понесенный ущерб» — для этого в «Республике» проводят «переговоры по снижению убытков с арендодателями и поставщиками», а также собираются пересмотреть модель развития. «Мы понимаем, что без списания существенной части долга они обанкротятся, поэтому находимся в диалоге и ищем пути выхода из ситуации», — добавляет гендиректор группы «Альпина» Алексей Ильин.

Напомним, о том, что сеть магазинов книг и подарков «Республика» релоцирует все свои торговые объекты в Петербурге, стало известно в конце мая. Ни один из пяти имеющихся в городе магазинов не откроется после снятия ограничительных мер — они будут поэтапно запускаться в другом формате на новых точках. Как пишет РБК, грядущие изменения обсуждают и другие игроки книжной отрасли

Вадим Дымов, основавший мясное производство «Дымов» с годовым оборотом больше 15-и миллиардов рублей, объявил о частичном закрытии своей книжной сети «Республика» из-за пандемии. Так, в Петербурге после снятия ограничений не останется ни одной точки — под магазины будут искать новые локации, а в Москве и регионах открывшиеся магазины сменят формат в сторону концепт-сторов — с зонами для отдыха и лекториями. Мы узнали у Вадима, как уживаются бизнес и требования Роспотребнадзора и почему жесткие решения руководителя — оправданы.