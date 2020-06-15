Для того, чтобы посетить любой из 8 отделов Центральной городской библиотеки имени Маяковского, необходимо предварительно записаться. Так, если подать заявку сегодня, прийти можно будет уже завтра, 16 июня — и обязательно в маске и перчатках. Также в помещениях библиотеки установлены санитайзеры, каждые два часа проводится санитарная обработка специальными средствами.

«Мы будем работать по предварительной записи, то есть человек сможет позвонить в библиотеку и записаться на то время и день, когда ему удобно прийти. Также это можно будет сделать через наш сайт и через наши социальные сети — это для того, чтобы получить книжки, воспользоваться литературой. А для того, чтобы их сдать, любой желающий может прийти, поскольку у нас [осуществляется] бесконтактная приемка книг: у нас стоят станции самостоятельной сдачи литературы», — рассказала ТАСС заместитель директора по развитию библиотеки имени Маяковского Елена Ахти.

Возможность передачи возвращенных книг следующим читателям будет предоставлена спустя трое суток — все книги также обязаны проходить специальный трехдневный «карантин». «Вся литература, которая выдается человеку в читальном зале, точно так же будет собираться, откладываться на отдельный стеллаж — у нас они специально выделены, оборудованы и подписаны, где она также будет лежать 72 часа», — объяснила Ахти.

В читальные залы — также по предварительной записи. «Естественно, мы будем следить, чтобы между людьми было расстояние не менее полутора метров, то есть они не будут сидеть вдвоем за одним столом. У нас есть возможность их рассаживать на положенном расстоянии друг от друга. Расписание мы не меняем. Мы просто возвращаемся к тому, как мы работали», — добавила она.

Напомним, с 20 июня Российская национальная библиотека также планирует вновь начать прием посетителей. Однако пускать читателей в библиотеку будут в ограниченном режиме. Кроме того, для посещения РНБ необходимо предварительно записаться. Это можно сделать уже со вторника, 16 июня. О формах записи и временном порядке пользования РНБ расскажут позднее.