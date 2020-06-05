Статистика дня: онлайн-продажи книг в России выросли на четверть

«За два карантинных месяца прошло 600 презентаций, которые охватили 15 млн читателей. Читатель никуда не ушел во время карантина. Продажи книг онлайн выросли с 23 до 50%», — заявил Степашин на открытии Книжного салона в Петербурге, который впервые с 2006 года пройдет в онлайн-формате.

Напомним, книгоиздатели и неравнодушные к книжной сфере люди обращались к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать индустрию. Представители издательского бизнеса также попросили правительство России добавить книги в список товаров первой необходимости.

Ранее на неделе был опубликован короткий список 15-й Национальной литературной премии «Большая книга» вышло 13 произведений, в числе которых — работы Михаила Елизарова, Дины Рубиной, Ксении Букши и Шамиля Идиатуллина. 31 мая пять независимых книжных из Петербурга, Москвы, Казани, Екатеринбурга и Перми провели музыкальный онлайн-марафон «Редкие виды» — фестиваль был благотворительным, а все собранные средства пошли на поддержку магазинов, которые оказались в тяжелом положении из-за пандемии коронавируса.

«Собака.ru» продолжает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.