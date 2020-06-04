Опубликован ранее неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя

Частично сюжет перекликается с событиями повести «Старик и море», что была издана в 1952 году.

Как расссказал изданию внук писателя Шон Хемингуэй, рукопись он нашел в библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди в Бостоне, когда изучал собранную там коллекцию работ его дедушки: «Я не знаю, почему этот рассказ получил так мало внимания; это жемчужина среди всех его неопубликованных историй».

Несмотря на то, что история эта биографична, внук писателя предпочитает думать о ней как о цельном литертурном произведении: «Она тщательно написана и читается как короткая художественная работа. Как писал мой дедушка в своих мемуарах, которые он тоже называл литературой, подобная "вымышленная" история может пролить свет на реальные события. Вполне возможно его вдохновила на этот рассказ вполне реальная рыбалка, произошедшая летом 1933, но я думаю, что залогом истории стали сразу несколько событий, в которые он.

Эрнест Хемингуэй — известный американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года, произведения которого переведены на множество языков и признаны достоянием мировой литературы.

Напомним, на этой неделе был опубликован шортлист 15-й Национальной литературной премии «Большая книга». В него вышло 13 произведений, в числе которых — работы Михаила Елизарова, Дины Рубиной, Ксении Букши и Шамиля Идиатуллина. А ранее сегодня команда книжный магазин «Подписные издания», номинант премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года, объявил о масштабном расширении. Это надо видеть!