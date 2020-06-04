Книжный магазин «Подписные издания» займет второй этаж в помещении на Литейном проспекте

Как рассказывают в «Подписных изданиях», решение о расширении было приняло около года назад — когда они поняли, что «порой зайти к нам уже невозможно и присутствие у нас уже не вызывает тех положительных эмоций, которые так нам нужны». В 2008 году книжному пришлось покинуть второй этаж на Литейном и переехать в помещение на первом из-за кризиса, однако в новое непростое время, вызванное пандемией, магазин «набрал кредитов и займов, решившись на этот судьбоносный шаг».

«Мы хотим сделать наш общий дом больше, умнее, красивее и удобнее для всех. Мы хотим сделать так, чтобы книги хороших и независимых издательств всегда были в Петербурге как можно раньше, чтобы они были выложены не по логике «что продастся», а по своей важности и ценности для читателей, мы хотим, чтобы книжное дело развивалось и шло вперед. Благодаря вам это становится возможным — мы существуем, пока вы читаете, приходите, пишете нам добрые слова, лайкаете наши бесконечные посты, рассказываете о нас близким. Вы — это «Подписные издания», а «Подписные издания» — это вы», — поделились сотрудники книжного.