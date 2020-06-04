Уже этой осенью книжный магазин «Подписные издания», номинант премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года, станет еще больше. Он займет второй этаж в помещении на Литейном проспекте, 57 и тем самым расширится в 4,5 раза. «Какие там окна, а витраж, а потолок, а лестница, ох!» — говорят сотрудники магазина. А мы — ждет открытия!
Книжный магазин «Подписные издания» займет второй этаж в помещении на Литейном проспекте
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@izdaniya
Как рассказывают в «Подписных изданиях», решение о расширении было приняло около года назад — когда они поняли, что «порой зайти к нам уже невозможно и присутствие у нас уже не вызывает тех положительных эмоций, которые так нам нужны». В 2008 году книжному пришлось покинуть второй этаж на Литейном и переехать в помещение на первом из-за кризиса, однако в новое непростое время, вызванное пандемией, магазин «набрал кредитов и займов, решившись на этот судьбоносный шаг».
«Мы хотим сделать наш общий дом больше, умнее, красивее и удобнее для всех. Мы хотим сделать так, чтобы книги хороших и независимых издательств всегда были в Петербурге как можно раньше, чтобы они были выложены не по логике «что продастся», а по своей важности и ценности для читателей, мы хотим, чтобы книжное дело развивалось и шло вперед. Благодаря вам это становится возможным — мы существуем, пока вы читаете, приходите, пишете нам добрые слова, лайкаете наши бесконечные посты, рассказываете о нас близким. Вы — это «Подписные издания», а «Подписные издания» — это вы», — поделились сотрудники книжного.
Напомним, в июле 2017 года «Подписные издания» расширились — и открыли второй зал. Зимой того же года команда книжного анонсировала открытие винного бара Black Books на улице Рубинштейна — совместную работу с командой ресторана Frank. Летом 2018 года на улицах Петербурга можно было заменить карту, на которых объединились (и расположились) все книжные магазины нескольких районов города. А в декабре книжный магазин «Подписные издания» продолжил производство своих собственных значков и выпустил серию с маяками Петербурга.
Команда книжного магазина «Подписные издания» превращает в рэп детские стихотворения. Четверостишия облачаются в речитатив под минуса современных (и уже ставших классикой «старой» школы) исполнителей. Они читают под знаменитое Децловское «Мои слезы, моя печаль», Just A Lil Bit от 50 Cent и даже интерпретировали балладу о любви к «непростому парню» татарину, воспетому коллективом Аигел. Собрали подборку композиций — посмотрите их прямо сейчас!
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