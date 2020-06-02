Опубликован шорт-лист «Большой книги». В него вошли произведения Дины Рубиной, Ксении Букши и еще 11 авторов

«Список финалистов у нас образовался, вроде бы, сам, как лист на дереве или цветок. В какой‑то момент по совокупности мнений экспертов стало понятно, что он будет таким. Кажется, изначально каждый ожидал другого результата, но оказался доволен тем, что получилось. <…> Список демонстрирует заметную тенденцию к языковой брутальности, которая при этом совершенно не отменяет серьезности и глубины текста. Занятно, что мужское начало тут оказалось отнюдь необязательным», — рассказал ТАСС председатель Совета экспертов премии Михаил Бутов.

«Собака.ru» приводит подробный список из 13 номинантов:

«Генерал и его семья» Тимура Кибирова,

«Бывшая Ленина» Шамиля Идиатуллина,

«Собиратель рая» Евгения Чижова,

«Чертеж Ньютона» Александра Иличевского,

«Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» Павла Селукова,

«Деление на ночь» Григория Аросева и Евгения Кремчукова,

«Олег Куваев: Повесть о нерегламентированном человеке» Василия Авченко и Алексея Коровашко,

«Сияние жеможаха» Софии Синицкой,

трилогия «Наполеонов обоз» Дины Рубиной,

«Насквозь» Натальи Громовой,

«Земля» Михаила Елизарова,

«Предместья мысли. Философическая прогулка» Алексея Макушинского,

«Чуров и Чурбанов» Ксении Букши.

Напомним, в конце апреля организаторы публиковали лонглист премии, тогда в него вошли 39 произведений, а среди претендентов на ежегодную премию были также Андрей Аствацатуров, Саша Филипенко и другие авторы.

Лауреатами «Большой книги» 2019 стали Гузель Яхина («Дети мои»), Олег Лекманов («Венедикт Ерофеев: посторонний»), Григорий Служитель («Дни Савелия»). Тогда же премию за вклад в литературу получил писатель и поэт Валерий Попов («Плясать до смерти», «Все мы не красавцы»), а приз «Особый почерк» — Григорий Служитель за «Дни Савелия».

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Денежны приз первой степени составляет 3 миллиона рублей, второй степени 1,5 миллионов, третьей — 1 миллион рублей. В составе жюри около ста человек, что обеспечивает независимость и широкую общественную экспертизу. Объявление лауреатов состоится до конца года. В 2019 году лауреатами «Большой книги» стали Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский — за работу над биографией «Венедикт Ерофеев: посторонний».

Недавно Евгений Водолазкин, Андрей Аствацатуров, Ксения Букша и Саша Филипенко советовали нам список книг на карантин. А Библиотека имени Маяковского рассказала, что читают петербуржцы: в лидерах — секспросвет, современная художественная проза и книги о личностном росте.