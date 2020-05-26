Джоан Роулинг опубликует сказку, написанную более 10 лет назад (и она не о Гарри Поттере!)

Известно, что Роулинг хотела выпустить историю сразу после публикации последней книги о мире волшебников «Гарри Поттер и Дары Смерти» в 2007 году, но передумала. В итоге рукопись пролежала больше 10 лет у нее на чердаке.

Недавно писательниц решила опубликовать ее бесплатно в интернете, чтобы скрасить будни детей, которые заперты на карантине из-за коронавируса. «Икабог» выходит частями и доступен на одноименном сайте. Сейчас можно прочитать первые две главы, остальные будут выходить каждую среду до 10 июля.

В ноябре история выйдет в бумажном, электронном и печатном формате, а затем будет переведена с английского на другие языки. Роулинг также предложила детям поучаствовать в конкурсе иллюстраций для новой книги и добавила, что весь гонорар за «Икабога» пожертвует людям, пострадавшим от коронавируса.

Напомним, ранее стало известно, что с 5 мая на платформе Wizarding World, а также в приложении Spotify каждую неделю будут публиковать одну новую главу из первой книги «Гарри Поттер и Философский камень» в рамках онлайн-марафона «Гарри Поттер дома», который стартовал в период пандемии коронавируса. Участие в проекте принимают Дэниел Рэдклифф, Стивен Фрай, Дэвид Бэкхем, а также Эдди Редмэйн, Дакота Фаннинг, Нома Думезвени и Клаудия Ким и другие.



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