«Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены (известной телеведущей Элеоноры Филиной) и т. д. К несчастью — грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни. Также нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя», — говорится в тексте письма, которое приводит «Собеседник.ру».

Дочь Успенского Татьяна указывает на то, что, зная о своих проблемах, в том числе с алкоголем, ее отец не обращался к официальным психологам — а «являлся сторонником секты В. Д. Столбуна, проходил у него «лечение», поддерживал секту материально, рекламировал ее на ТВ, в газетах».

«Мой отец знал об избиениях детей, практикуемых сектой, но это никогда его не останавливало. Он восхищался Столбуном, его методами, приводит туда своих знакомых и друзей. Будучи несомненно талантливым человеком, способным увлечь людей творческими идеями, он не сумел преодолеть свои человеческие пороки, доброжелательно и спокойно общаться с людьми. Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература», — добавляет дочь писателя.

Конкурс на лучший логотип премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского Российская государственная детская библиотека запустила в начале мая — до конца месяца экспертное жюри должно было отобрать лучшее изображение. В состав жюри вошла вдова и наследница писателя Елена Успенская, писатель Андрей Усачев, художник Виктор Чижиков, иллюстратор Ольга Монина и литературный критик Наталья Козловская.

Эдуард Успенский — русский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг. Среди популярных персонажей, придуманных им, крокодил Гена и Чебурашка, пес Шарик и кот Матроскин, дядя Фёдор, почтальон Печкин, Тр-тр Митя, братья Колобки, гарантийные человечки. В дополнение к детским книгам Успенский писал стихи и театральные сценки из цикла о Чебурашке. В 2010 году Успенскому была присуждена премия имени Корнея Чуковского, учрежденная для детских писателей, в главной номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе».