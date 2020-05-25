На сайте Национальной электронной библиотеки опубликовали свыше восьми тысяч книжных памятников, изданных с X по XXI век. Рукописи, афиши, рисованные карты и книги доступны бесплатно и в высоком разрешении.
Более 8 тысяч старинных карт, афиш и книг выложили в открытый доступ
В коллекции НЭБ сохранилась первая датированная напечатанная книга в России — «Апостол» 1564 года. Свыше 20 тысяч листовок, брошюр и переодических изданий, опубликованных в Ленинграде с 1941 по 1947 год — например, среди документов сохранилась афиша Филармонии от 9 августа 1942 года, когда состоялась премьера Седьмой симфонии Дмитрий Шостаковича. А также собрание из императорской библиотеки с книгами императрицы Александры Федоровны старшей, а также великих князей Владимировичей и Михайловичей и императриц Марии Федоровны и Александра Федоровны младшей.
Все издания доступны в цифровом формате по предварительной регистрации. Национальная электронная библиотека подключена к электронным фондам крупнейших библиотек России, а также музеев, архивов, издателей и других. Оператором НЭБ является ФГБУ «Российская государственная библиотека».
Источник: kp.rusneb.ru
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