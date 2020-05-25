Более 8 тысяч старинных карт, афиш и книг выложили в открытый доступ

Все издания доступны в цифровом формате по предварительной регистрации. Национальная электронная библиотека подключена к электронным фондам крупнейших библиотек России, а также музеев, архивов, издателей и других. Оператором НЭБ является ФГБУ «Российская государственная библиотека».



Источник: kp.rusneb.ru

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