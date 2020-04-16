Премия «Национальный бестселлер» объявила короткий список номинантов 2020 года. В него вошли шесть авторов — в том числе лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Аствацатуров и писатель Михаил Елизаров.
Премия «Национальный бестселлер» объявила короткий список номинантов 2020 года
-
Андрей Аствацатуров
Михаил Елизаров — «Земля»
Ольга Погодина-Кузьмина — «Уран»
Андрей Аствацатуров — «Не кормите и не трогайте пеликанов»
Софья Синицкая — «Сияние "жеможаха"»
Кирилл Рябов — «Пес»
Булат Ханов — «Непостоянные величины»
-
Ольга Погодина-Кузьмина
Напомним, оргкомитет премии «Национальный бестселлер» объявил лонг-лист номинантов 2020 года в начале февраля. В юбилейный, 20-ый раз в него вошли 47 претендентов — в том числе лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрй Аствацатуров и музыкальный критик Артемий Троицкий. Победитель 20-ой премии будет выявлен на финальной церемонии в Санкт-Петербурге 30 мая. В мае 2019 года журналист Артемий Троицкий и актриса Полина Толстун объявили победителя 19-го сезона премии — им стал Андрей Рубанов.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.