Писатели, книгораспространители и издатели обратились к правительству России с просьбой поддержать их в период пандемии

Из открытого письма книжников к правительству Российской Федерации:

В поддержании культурного уровня нации роль книги можно сравнить с хлебом, и подобно хлебу, книга – это товар первой культурной необходимости. Сегодня, в век цифровой революции, книга результативнее других источников информации развивает способности к системному мышлению, как важнейшему элементу в успешности освоения знаний.

Государственная культурная политика должна решать одну из ключевых задач — расширения доступности для граждан произведений классической и современной отечественной и мировой литературы, литературы для детей и подростков. И основным каналом распространения книг продолжают оставаться книжные магазины.

Одна из основных проблем сегодня — это вынужденная остановка продажи книг через книжные магазины, на долю которых приходится более 70% всего книгораспространения. Закрытие книжных магазинов фактически парализует работу всей книжной индустрии: от писателей, издателей до полиграфических предприятий.

Сейчас мы стоим на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания. Только за март книжные магазины потеряли более 50-60% объемов продаж, а ситуация с закрытием магазинов на месяц и более длительный срок может привести к череде банкротств и краху всей книжной индустрии.