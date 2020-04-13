Писатели, книгораспространители и издатели обратились к правительству России обратились к правительству России с просьбой оказать им поддержку и помощь в период пандемии. Авторы открытого письма — свои подписи под документом оставили 516 представителей индустрии — указывают на то, что в настоящий момент общество «стоит на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания».
Писатели, книгораспространители и издатели обратились к правительству России с просьбой поддержать их в период пандемии
Авторы обращения обращаются к правительству России с «убедительной просьбой» дополнить перечень товаров первой необходимости, утвержденный 27 марта, книжной продукцией, а также включить книжную индустрию в список сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки. «Очень просим вас поддержать ценность книги, книжных магазинов и книжной культуры, дать возможность сохранить ее для всего российского общества и будущих поколений», — говорят они.
Из открытого письма книжников к правительству Российской Федерации:
В поддержании культурного уровня нации роль книги можно сравнить с хлебом, и подобно хлебу, книга – это товар первой культурной необходимости. Сегодня, в век цифровой революции, книга результативнее других источников информации развивает способности к системному мышлению, как важнейшему элементу в успешности освоения знаний.
Государственная культурная политика должна решать одну из ключевых задач — расширения доступности для граждан произведений классической и современной отечественной и мировой литературы, литературы для детей и подростков. И основным каналом распространения книг продолжают оставаться книжные магазины.
Одна из основных проблем сегодня — это вынужденная остановка продажи книг через книжные магазины, на долю которых приходится более 70% всего книгораспространения. Закрытие книжных магазинов фактически парализует работу всей книжной индустрии: от писателей, издателей до полиграфических предприятий.
Сейчас мы стоим на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания. Только за март книжные магазины потеряли более 50-60% объемов продаж, а ситуация с закрытием магазинов на месяц и более длительный срок может привести к череде банкротств и краху всей книжной индустрии.
Правительство Петербурга приступило к формированию второго пакета мер, направленных на поддержку бизнеса в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в конце марта. Ранее в Смольном уже утвердили один план поддержки бизнеса и обеспечения устойчивого развития экономики города в период пандемии коронавируса. Всего на эти цели из бюджета будет выделено от 4,5 до 5 миллиардов рублей.
Ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.
Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры и представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.
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