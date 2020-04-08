Что читают петербуржцы на самоизоляции? О популярных книгах рассказали в библиотеке имени Маяковского

Также читатели библиотек часто обращались к темам секспросвета и психологии отношений. Книги по этим вопросам заняли сразу пять строчек: «Как хочет женщина. Мастер-класс по науке секса» Эмили Нагоски оказалась на 14-м месте, «Viva la vagina. Хватит замалчивать скрытые возможности органа, который не принято называть» Нины Брокманн – на 33-м, «Поступай как женщина, думай как мужчина. Почему мужчины любят, но не женятся, и другие секреты сильного пола» Стива Харви — 38-м место, «#В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам читать обязательно!» Ники Набоковой — 50-м место, «Минет. 10 правил, которые ты должна знать» Патрика Холла — 80-м.

Представители библиотеки отметили: «Некоторые книги лучше брать бесплатно и в электронном виде – часто к их чтению подталкивает чисто исследовательский интерес, а сама книга представляется чем-то вроде guilty pleasure». В официальной группе «Маяковки» также можно получить логин и пароль от ЛитРеса и продолжать читать даже в период самоизоляции.

Ранее мы рассказывали, какие книги брали ленинградцы в годы блокады, где источником информации стали записи из тетради регистрации библиографических справок Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского за 1940-1941 год и 1942-1944-ый. Там также записано, о чем жители осажденного города спрашивали библиотекарей.

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