Лучший офлайн-досуг в период карантина и самоизоляции – чтение. По просьбе «Собака.ru» наши друзья из магазина «Подписные издания» составили подборку отличных книг, а совладелец проекта Михаил Иванов рассказал, как их заказать с доставкой (бесконтактной!) прямо домой.
6 отличных книг от «Подписных изданий», чтобы прочесть в карантине
Дэвид Бирн «Как работает музыка»
издательство «Альпина Паблишер»
Дэвид Бирн, экс-лидер Talking Heads, сделал нам всем очень своевременный подарок. «Как работает музыка» — это умный и обаятельный анализ феномена музыки и механизма ее воздействия на человека. Мы убеждены, что все на свете можно пережить с хорошей книгой и правильным саундтреком, и эта – очередное тому подтверждение.
Денис Джонсон «Иисусов сын»
издательство «No kidding press»
Сборник рассказов современного классика американской литературы. Главный герой – алкоголик и наркоман, который совершает сомнительные поступки и не старается понравиться читателю, но временами видит мир так невероятно ясно, что мы готовы простить ему все.
Маржан Сатрапи «Вышивки»
издательство «Бумкнига»
О чем говорят иранские женщины за чашкой чая, отправив мужчин отдыхать после обеда? О свободе, любви и реальной жизни. О разводах, сексе, гомосексуальности и личном счастье. Мы большие поклонники гениальной Маржан Сатрапи и очень ждали этот комикс. И этот бескомпромиссно откровенный, комичный, трогательный и сложный разговор (который, кажется, может произойти только за закрытыми дверями) нас не разочаровал.
Мартин О Кайнь «Грязь кладбищенская»
издательство Corpus
Классика ирландского модернизма. Гарантируем, что это самая смешная книга о покойниках из всех, что вы читали.
Харвилл Хендрикс и Хелен Хант «Любовь на всю жизнь. Руководство для пар»
Издательство «Манн, Иванов и Фербер»
Книга написана супругами-психотерапевтами и будет интересна всем, кого занимает множество вопросов в собственных взаимоотношениях с партнером. Она пойдет и парам, которые хотят справиться с существующими проблемами в браке и избежать новых, и тем, кто только влюбился.
Роберстон Дэвис «Корнишская трилогия»
Издательство «Азбука-Аттикус»
Книги канадца Робертсона Дэвиса – это всегда и тонкое психологическое исследование, и изысканная литературная игра, и увлекательная детективная линия. Читателям предстоит заблудиться в трех волшебных лабиринтах. В «Мятежных ангелах» – завязнуть в паутине интриг и кулуарных распрей солидного университета вместе с главными героями: аспиранткой Марией, изучающей творчество Рабле, и профессором древнегреческого отцом Симоном. В романе «Что в костях заложено» – воссоздать утраченную биографию коллекционера искусства Фрэнсиса Корниша вместе с Даймоном Маймасом и ангелом Цадкиилом. В «Лире Орфея» – решиться на рискованное предприятие Фонда Корниша с целью завершить незаконченную оперу великого Гофмана.
Михаил Иванов
Совладелец магазина «Подписные издания»
Выбранные нами шесть книг – это новейшие бестселлеры и дикий дефицит. Как их почитать? Оформляете заказ на сайте podpisnie.ru, по Петербургу бесплатная доставка при заказе от 500 рублей, по Москве – от 800. Доставляют курьеры «СДЭК»и PickPoint. Конечно, бесконтактно. Также отправляем книги «Почтой России».
Чтобы петербуржцы жили как раньше хотя бы в плане книжных новинок, мы забираем только что вышедшие у издательств курьерами. Сегодня приехала, например, книга Ннеди Окорафор «Кто боится смерти», на днях – «Иисусов сын» издательства No kidding press. Удалось получить и упомянутого в подборке Дэвида Бирна, крутейшего чувака и солиста Talking heads. А на следующей неделе выйдет новый комикс Тома Голда, тоже будет у нас.
Неделю назад мы подписали петицию представителей книжного бизнеса России. Сейчас Комитет по печати начал собирать данные о книжных магазинах и заявил о своем намерении оказать содействие книготорговцам. Сегодня мы написали письмо вице-губернатору по экономике Евгению Елину с описанием ситуации и мерами, которые реально могут помочь как книготорговцам, так и издательствам.
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