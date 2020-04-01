6 отличных книг от «Подписных изданий», чтобы прочесть в карантине

Совладелец магазина «Подписные издания»

Выбранные нами шесть книг – это новейшие бестселлеры и дикий дефицит. Как их почитать? Оформляете заказ на сайте podpisnie.ru, по Петербургу бесплатная доставка при заказе от 500 рублей, по Москве – от 800. Доставляют курьеры «СДЭК»и PickPoint. Конечно, бесконтактно. Также отправляем книги «Почтой России».

Чтобы петербуржцы жили как раньше хотя бы в плане книжных новинок, мы забираем только что вышедшие у издательств курьерами. Сегодня приехала, например, книга Ннеди Окорафор «Кто боится смерти», на днях – «Иисусов сын» издательства No kidding press. Удалось получить и упомянутого в подборке Дэвида Бирна, крутейшего чувака и солиста Talking heads. А на следующей неделе выйдет новый комикс Тома Голда, тоже будет у нас.

Неделю назад мы подписали петицию представителей книжного бизнеса России. Сейчас Комитет по печати начал собирать данные о книжных магазинах и заявил о своем намерении оказать содействие книготорговцам. Сегодня мы написали письмо вице-губернатору по экономике Евгению Елину с описанием ситуации и мерами, которые реально могут помочь как книготорговцам, так и издательствам.



