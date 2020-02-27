14 редких (и невероятно красивых!) эскизов Сида Мида – художника-постановщика фильмов «Звездный путь», «Бегущий по лезвию» и «Чужие»

Мне представляется, что вселенная Сида наполнена силой оптимизма 1950-х годов – тогда мир восставал из пепла, и человеку казалось, что он может все. Сид Мид использовал все свое воображение, чтобы создать такое будущее, в котором будут царить чистая красота дизайна и социальное равновесие, в котором гуманизм и наука одержат победу над хаосом, в котором прогресс и природа будут существовать в полной гармонии. И даже сегодня он по-прежнему опережает наше время, он существует где-то там, в идеальном будущем, словно турист, который набрел на свое собственное творение.

Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что в антиутопии Сид побывал только однажды, и произошло это из-за Ридли Скотта. Первые образы Лос-Анджелеса, которые Мид создавал для оригинального варианта фильма «Бегущий по лезвию», были чистые, светлые, мирные. Но Ридли хотел, чтобы его новый мир был более замкнутым и депрессивным, и Сиду пришлось погрузиться во мрак.

Когда я создавал вселенную «Бегущего по лезвию 2049», то понял, что только один человек может переосмыслить Лас-Вегас и придать ему нужный магнетизм, достойный антиутопичного ландшафта «Бегущего по лезвию». И тогда я попросил мастера снова вернуться назад в будущее – для меня. И он сумел вернуться, создав совершенно невероятные образы. Я никогда не предполагал, что Лас-Вегас может быть таким ясным, красивым и свободным от всякого цинизма. Я не стал просить Сида сделать его более мрачным. Мне нужна была эта красота. Ради чего? Наверное, ради моих собственных целей. Но, так или иначе, теперь я с нетерпением жду того часа, когда смогу заблудиться на улицах этого города, по которым уже скучаю.