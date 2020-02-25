«Подписные издания» проведут «самую редкую» распродажу книг

Распродажа будет идти 29 февраля с 09:00 до 00:00 — фиксированная скидка 30% на весь ассортимент будет действовать не только в магазине на Литейном, 57, но и в интернет-магазине. Подобная акция за всю историю существования «Подписных» проводилась всего один раз, четыре года назад. Тогда было решено повторить этот опыт каждый високосный год.

«Прошлая распродажа всем нам запомнилась надолго. Несмотря на то, что был будний день, еще до открытия магазина люди выстроились в очереди на улице, а в течение дня гостей становилось все больше. Тогда у нас еще не было второго зала – теперь места больше, а чтобы покупателям было комфортнее, мы откроем дополнительные кассы и продлим рабочий день», — рассказал совладелец «Подписных изданий» Михаил Иванов.

Напомним, в июле 2017 года «Подписные издания» расширились — и открыли второй зал. Зимой того же года команда книжного анонсировала открытие винного бара Black Books на улице Рубинштейна — совместную работу с командой ресторана Frank. Летом 2018 года на улицах Петербурга можно было заменить карту, на которых объединились (и расположились) все книжные магазины нескольких районов города. А в декабре книжный магазин «Подписные издания» продолжил производство своих собственных значков и выпустил серию с маяками Петербурга.