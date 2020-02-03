В Петербурге откроется первый в России Центр манги и комиксов

Центр займет отдельную зону в основном читальном зале библиотеки имени Чехова на улице Турку. К моменту открытия станут доступны около 500 книг — к концу года создатели Центра манги и комиксов планируют увеличить коллекцию до 2 тысяч экземпляров. Представят как новинки от издательств «Истари Комикс», XL Media, «Азбука», Alt Graph, «Фабрика комиксов», так и комиксы-раритеты, которые выходили в СССР и в России в начале 1990-х. Все книги можно будет взять домой по единому читательскому билету.

«Центр станет первым в России самостоятельным проектом, посвященным восточным комиксам. В Москве и Екатеринбурге собирались манга-клубы, но их участники, в основном, занимались рисованием. У нас в же можно будет и взять книги на дом, и прослушать лекции, и научиться самим создавать мангу на мастер-классах. Отдельным направлением станет проект «Серебряная манга»: в Японии чтение комиксов очень распространено среди людей старшего поколения, в России — нет. Мы создадим книжный клуб для людей «серебряного» возраста, чтобы вместе читать комиксы и разбирать их», — рассказала куратор проекта Юлия Тарасюк.

Напомним, ранее Duran выпустил комикс о том, как устраиваются работать смотрителями в Эрмитаж. Попасть на работу мечты не так-то просто: для этого нужно найти место, освободившееся от предыдущего смотрителя. Еще один комикс художника — про депутата-гомофоба, который очень сильно похож на Виталия Милонова. По сюжету, маленький мальчик в очках помогает девочке отбиться от толпы хулиганов, но потом оказывается, что это вовсе не девочка. Прошлой зимой Duran выпустил злободневный комикс про петербуржца, который сломал ногу из-за плохой уборки снега. У героя, который долго откладывал сериалы, игры и книги, появилась масса свободного времени на развлечения. А еще посмотрите скетч, в котором Duran объясняет, почему в Петербурге сразу десять Советских улиц. Все дело в пятнице!