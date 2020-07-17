Митя Стаев — мультидисциплинарный художник: начав с ТВ-проекта «Танцы», уехал в США познавать суть перформанса, а затем оказался в резиденции Роберта Уилсона Watermill Center, где за его практиками наблюдала Марина Абрамович. Сейчас Митя выступает по всему миру, а также дает мастер-классы "Tango with Pole" и записал свой онлайн-курс. В 2020 году до закрытия границ Митя успел показать 3-часовой перформанс «Сияние» в Москве в Cube.Moscow, а потом решил переждать изоляцию в своем родном Челябинске. Александр Бланарь из LH Art Consultancy и продюсер перформанса «Сияние» поговорил с Митей о восприятии танцев на шесте в глазах общественности и о том, как важно молчать после перформансов.
Митя Стаев: «Танец — свобода выражения, а спорт — всегда соревнование и сравнение»
Ты приезжаешь в Санкт-Петербург с мастер-классом Tango with Pole — танго на шесте. Это твоя собственная техника. Как ты это придумал и насколько это сложно или доступно всем?
Первые свои танцевальные шаги я делал под латиноамериканскую музыку, кубинские и аргентинские ритмы у меня в крови. С поступлением в Академию Культуры и Искусств совпало начало моего пути в Pole Dance. Через какое то время все пазлы сложились. Вдохновленный филигранным аргентинским танго, я начал синтезировать его с Пилоном. Все это базировалось на технике бальных танцев с щепоткой балета. Я долго боялся поделиться своим новшеством, но как только мои первые видео Танго с Пилоном появились в интернете, я буквально проснулся знаменитым на все Pole Dance сообщество. На сегодняшний день Tango with Pole имеет миллионы просмотров, и это только начало формирования этого направления как отдельной дисциплины. На своих классах я приветствую людей с абсолютно разной танцевальной подготовкой. Так же как и на милонге (вечер танца аргентинского танго – Прим. ред) собираются как профессионалы, так и те, кто едва знаком с этим. Ведь для всех нас главной целью и процессом является свобода самовыражения и настоящее удовольствие от танца и музыки.
Как ты себя прокачиваешь для Tango with Pole (там же силовая нагрузка большая): какие у тебя ежедневные тренировки, например?
Несколько дней в неделю я обязательно даю себе силовую нагрузку на пилоне, прокачиваю базовые элементы или зависаю на крутящемся шесте в свое удовольствие. Последнее время я редко растягиваюсь, но не упускаю возможности отдыхать после часового танцевального нон-стопа в поперечном шпагате. В целом вся моя деятельность направленна на поддержание целостного развития тела. Не помню когда я последний раз заставлял себя что-то делать, я двигаюсь потому что люблю движение.
Что такое танец на шесте: спорт, танец, перформанс? Где грань между спортом и танцем?
Танец можно поставить в определенные рамки, можно трактовать как абсолютную свободу. Спорт — всегда соревнование, это сравнение, всегда нацеленность в будущее, на победу. В танце мы тоже можем быть направленны в будущее, мы можем сравнивать, можем достигать свой идеал, но и в тоже время он позволяет нам отпустить себя, быть настоящими и позволить своему естеству проявляться. Всё есть танец, и мы с вами танцуем, прямо сейчас.
Есть ли стереотип, что танцы на шесте — женский танец. Как его воспринимают?
На своем опыте я не сталкивался с таким стереотипом, но иногда слышу, что мужчина не должен танцевать женственно. Сейчас таких комментариев почти не осталось, люди становятся более осознанными и менее программированными. Мне нравится общая тенденция к поддержанию самобытности и уникальности. Чем больше мы поддерживаем себя в том, что нам нравится, тем больше мы принимаем и поддерживаем окружающих в их выборе. Несмотря на появление огромного количества новых лейблов и гендерных идентификаций, мне кажется, все мы здесь про одно: про человека. И какое это прекрасное чувство быть тем, кем ты хочешь быть.
Как случился твой переход от танцев к перформансам?
Мне было 19 лет, когда я узнал о существовании такого медиума, как перформанс. Меня это сразу зацепило! Я не совсем понимал, что это, но мне хотелось прикоснуться к этому. Как у многих мое знакомство с перформансом началось с Марины Абрамович. Её работы мне казались чем то вроде полета на Луну и обратно. Чуть ближе с перформансом меня познакомил Мигель (наставник в шоу «Танцы на ТНТ» — Прим. ред), в то время он работал над своим первым иммерсионным спектаклем «Вернувшиеся». На кастинге мне дали место и время, возможность создать микроперформанс. Это было потрясающе! Я испытал сильнейшие эмоции и огромное вдохновение. Вскоре я улетел в Америку, спустя полтора года мой первый перформанс наблюдала Марина Абрамович, которая была гостем аукциона и гала шоу в Watermill Center.
В чем отличие танца от перформанса?
В отношении художника или танцовщика к перформансу и танцу. Танец можно прожить единожды или исполнять несколько раз, воспроизводя вновь и вновь. Перформанс в своей основе создается и одновременно проживается только один раз.
Как ты оказался в резиденции Роберта Уилсона и участвовал в его благотворительном аукционе?
В 2017 году я переехал в Америку, на тот момент мечтал оказаться в резиденции Watermill Center. Я смотрел на крошечный список российских художников, участвовавших в гала-шоу для аукциона и думал, что после Толоконниковой и Бартеньева попасть туда почти нереально. Но в конечном счете я отправил свою заявку. У меня было весьма насыщенное резюме, я вложил в него не только свой танцевальный опыт, но и несколько работ в качестве режиссера, композитора и пару фотопроектов. Спустя несколько месяцев мне пришел положительный ответ. Я не мог поверить в это и не верил, пока не оказался в центре двумя ногами.
Резиденция находится на Лонг-Айленде, ровно два года назад более 100 художников разных дисциплин собрались в этом месте. В 2018 было особенно насыщенно, так как это был юбилейный год резиденции. Я писал музыку для медиа производства центра и готовился к перформансу с шотландской художницей Тасси Томпсон.
Каждый день начинался с традиционного утреннего собрания с Бобом, параллельно шли приготовлениями к аукциону. Мы проводили часы в библиотеке, готовили вкуснейшие обеды и ужины с местным шефом, сажали чернику и разглядывали вечерних светлячков и оленей, забегавших на территорию. Каждый день был похож на отдельный фильм с романтическими сценами, комедийными вставками и бесконечной красотой во всех возможных проявлениях, и всё это в постоянном процессе творчества!
Что для тебя танец?
На данный момент я открываю для себя танец, как инструмент терапии и исследования связи тела с разумом. Я активно занимаюсь аутентичным движением, контактной импровизацией и многими другими телесными практиками. Физическое тело для меня становится все более и более загадочным и удивительно мудрым, поддерживающим и знающим, что мне необходимо в настоящий момент. Мой танец становится все более и более естественным, спонтанным и осознанным. И в то же время я с удовольствием могу покривляться перед зеркалом под бит Vogue Femme или, заливаясь смехом в дуэте с другом, исполнять хореографию из четырех движений под YMCA. Странно что в слове «танец» нет буквы «я».
Сейчас ты все больше занимаешься перформативными практиками. Недавно в Москве прошел твой перформанс «Сияние». Что это и о чем?
«Сияние» был моим первым сольным перформансом, представленным в России, в пространстве Cube.Moscow. Для меня это было определенного рода новым знакомством с самим собой, с публикой, со своими возможностями. Перформанс начинался с моего “приземления” на парашюте, сделанного из 50-ти пластиковых пакетов. Передо мной была зона с тонной песка и крупными камнями, являющейся не только олицетворением земли и природы, но и материалом для исследования. Тем же материалом для меня стали и зрители. 3 часа я исследовал и искал синхронности и минимальное балансирование в связи тела и разума. Внутреннего и внешнего пространства. Проще говоря, через движение я искал золотой грааль целостности внутри человека.
Две техники из японского танца Буто и Аутентичного движения сменяли друг друга и объединялись в одну на протяжении всего перформанса. Одна из них основана на тотальном контроле и остром внимании к движению, а вторая выражалась в полном позволении своему телу двигаться так, как оно хочет двигаться. На первую позицию я поставил образ человека и его связь с природой, внутри этого пространства-времени мне хотелось создать целостное и органичное слияние всех внутренних и внешних потоков. На мой взгляд, мы вступили в эру когда выживание уже не актуально. У нас есть все технологии и ресурсы для полноценного жизнеобеспечения, но ментально и духовно человечество, мягко говоря, отстает. Похоже на гонку за компенсацией психологических травм в ущерб себе и природе в целом.
«Сияние» — это поиск нового человека, ключа к единству человека и мироздания, баланса между отдельной контролирующей личности и единого поля. Вы наверняка видели, как скворцы танцуют в воздухе в стаях. Этот процесс называется — мурмурация. Внутри стаи каждая птица летает по своей траектории, и в целом вся стая выглядит как постоянно сменяющаяся единая форма. Ни одна птица не касается друг друга, они двигаются как единый организм. В своем перформансе я искал возможность отдельному человеку двигаться с миром единым организмом, в согласии со всеми внутренними и внешними процессами. Задача оказалась очень сложной, в момент перформанса многие мои страхи резко обострились, это усложняло процесс полной сдачи контроля и позволению себе просто быть. Мне удалось с этим справиться в какой-то степени, я ощутил несколько моментов, когда разум и тело становились абсолютно синхронны в своем движении, это удивительное ощущение, со мной никогда не происходило такого, это очень глубокие трансформации.
Как провести в движении несколько часов беспрерывно в течение перформанса?
Для начала нужно определить это, дать себе внутреннюю установку, намерение. И затем просто начать.
Как ты приходишь в себя и возвращаешь силы?
Молчу. Особенно быстро восстанавливает тишина ума, так как огромное количество сил тратится на внутренний диалог.
Как тебе жилось в Челябинске во время карантина вместо привычных Майами и Нью-Йорка?
Это время было очень насыщенным! Я не проводил еще никогда так много времени с семьей. Вылезли многие воспоминания из детства, множество страхов и старых программ, с которыми пришлось столкнуться и прожить. Удивительным для меня стало внимание людей к моей внешности. Сейчас у меня длинные, густые, светлые волосы, как из рекламы шампуня, и каждый мой день не проходит без комментариев прохожих из разряда: «О! Это парень или тёлка?» или «Смотри, Иисус!». Такие реакции и осуждения не привычны для меня, но внутри себя я спокоен, понимаю причины и мотивы.
В общем и целом культура здесь имеет пробелы, но, несмотря на это, именно в этом месте рождаются и вырастают драгоценные самородки, я таких знаю лично и многие из них мои близкие друзья. Благодаря им это время, проведенное здесь, останется для меня радостным и красочным. Каждые выходные мы проводили на природе, занимались скалолазанием, сплавлялись по рекам, ходили в леса и горы. Благо природа на Урале удивительно богата своим разнообразием и красотой. Надеюсь, и люди со временем станут ближе к ней.
Какие ты видишь отличия в перформансах и в восприятии публики здесь и в США?
Мне хочется коротко ответить, но понимаю что различий очень много. Все- таки у этих стран кардинально разная история, менталитет, культура и ценности. Все это создает людей, соответственно и перформансы. Проще сказать чем они похожи! И в той и другой стране к перформансу, да и к искусству в целом, любят подставлять восклицательный знак, нежели вопросительный. И это нормально, ведь проблем и там и там хватает, и перед тем как начать задавать вопросы, человеку необходимы все комфортные условия, но пока что за них идет борьба, особенно в России.
Текст: Александр Бланарь
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