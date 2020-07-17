Митя Стаев: «Танец — свобода выражения, а спорт — всегда соревнование и сравнение»

Есть ли стереотип, что танцы на шесте — женский танец. Как его воспринимают?

На своем опыте я не сталкивался с таким стереотипом, но иногда слышу, что мужчина не должен танцевать женственно. Сейчас таких комментариев почти не осталось, люди становятся более осознанными и менее программированными. Мне нравится общая тенденция к поддержанию самобытности и уникальности. Чем больше мы поддерживаем себя в том, что нам нравится, тем больше мы принимаем и поддерживаем окружающих в их выборе. Несмотря на появление огромного количества новых лейблов и гендерных идентификаций, мне кажется, все мы здесь про одно: про человека. И какое это прекрасное чувство быть тем, кем ты хочешь быть.

Как случился твой переход от танцев к перформансам?

Мне было 19 лет, когда я узнал о существовании такого медиума, как перформанс. Меня это сразу зацепило! Я не совсем понимал, что это, но мне хотелось прикоснуться к этому. Как у многих мое знакомство с перформансом началось с Марины Абрамович. Её работы мне казались чем то вроде полета на Луну и обратно. Чуть ближе с перформансом меня познакомил Мигель (наставник в шоу «Танцы на ТНТ» — Прим. ред), в то время он работал над своим первым иммерсионным спектаклем «Вернувшиеся». На кастинге мне дали место и время, возможность создать микроперформанс. Это было потрясающе! Я испытал сильнейшие эмоции и огромное вдохновение. Вскоре я улетел в Америку, спустя полтора года мой первый перформанс наблюдала Марина Абрамович, которая была гостем аукциона и гала шоу в Watermill Center.

В чем отличие танца от перформанса?

В отношении художника или танцовщика к перформансу и танцу. Танец можно прожить единожды или исполнять несколько раз, воспроизводя вновь и вновь. Перформанс в своей основе создается и одновременно проживается только один раз.