Танцовщик Мариинского театра Юрий Смекалов представил балет-квест о Фриде Кало



Зритель общается с ботом, отвечая на вопросы о Фриде Кало. Каждый правильный ответ позволяет ему продолжать квест и открывать новые части балета, над которым работал Смекалов.

Сюжет построен вокруг истории девочки Лизы, которая увлечена работами Фриды Кало и тоже мечтает стать художницей. 29 мая в 19:00 пройдет премьера режиссерской версии спектакля и зрители смогут увидеть, как квест прошел бы сам Юрий Смекалов.

Напомним, балет Infinita Frida от MAD Company Юрия Смекалова впервые представили в Мексике в 2013 году. В 2015-м прошла премьера в Александринском театре. В период пандемии коронавируса постановку было решено адаптировать для мессенджеров. Над созданием онлайн-версии работали артисты из Петербурга, Москвы и Берлина.



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