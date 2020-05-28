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Танцовщик Мариинского театра Юрий Смекалов представил балет-квест о Фриде Кало

Хореограф и танцовщик Мариинского театра Юрий Смекалов представил балет-квест Infinita Frida, посвященный творчеству Фриды Кало. Пройти его можно в Telegram и Facebook Messenger.


Зритель общается с ботом, отвечая на вопросы о Фриде Кало. Каждый правильный ответ позволяет ему продолжать квест и открывать новые части балета, над которым работал Смекалов. 

Сюжет построен вокруг истории девочки Лизы, которая увлечена работами Фриды Кало и тоже мечтает стать художницей. 29 мая в 19:00 пройдет премьера режиссерской версии спектакля и зрители смогут увидеть, как квест прошел бы сам Юрий Смекалов. 

Напомним, балет Infinita Frida от MAD Company Юрия Смекалова впервые представили в Мексике в 2013 году. В 2015-м прошла премьера в Александринском театре. В период пандемии коронавируса постановку было решено адаптировать для мессенджеров. Над созданием онлайн-версии работали артисты из Петербурга, Москвы и Берлина.
 

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Рита Шмакова,
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