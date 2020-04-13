В рамках кинозала онлайн-марафона фестиваля Dance Open покажут постановку «Кармина Бурана» Клода Брюмашона в исполнении балета Большого театра Женевы — трансляция пройдет 14 апреля. Пройдет онлайн-показ двух спектаклей Син Пэн Ванг в исполнении Балета Дортмунда, которые ранее не были представлены в России — это балет «Сон в красном тереме» и «Фауст». Посмотреть постановки можно 16 и 26 апреля.

18 апреля состоится эксклюзивный показ балета Stabat Mater от Балета Марибора и Эдварда Клюга. 20 апреля состоится показ постановки «Болеро» Мориса Равеля в исполнении артистов Танцевального театра Оснабрюка — в униформе, под холодным светом и в клубах дыма. 22 апреля пройдет онлайн-трансляция хита Dance Open 2018 года — «Щелкунчика» Йеруна Вербрюггена, а 24 апреля — балета «Пастораль» Тьерри Маландэна.