Международный фестиваль балета Dance Open запускает балетный онлайн-марафон. Покажут трансляции спектаклей, видео-открытки от танцовщиков, лекции от ведущих критиков, пройдут беседы о природе танца, состоится презентация «генеалогического древа» мирового балета XX века. Участниками и зрителями смогут стать все желающие — не выходя из дома.
Фестиваль Dance Open запускает балетный онлайн-марафон — со спектаклями, лекциями и видео-интервью
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«Фауст» Дортмунда
В рамках кинозала онлайн-марафона фестиваля Dance Open покажут постановку «Кармина Бурана» Клода Брюмашона в исполнении балета Большого театра Женевы — трансляция пройдет 14 апреля. Пройдет онлайн-показ двух спектаклей Син Пэн Ванг в исполнении Балета Дортмунда, которые ранее не были представлены в России — это балет «Сон в красном тереме» и «Фауст». Посмотреть постановки можно 16 и 26 апреля.
18 апреля состоится эксклюзивный показ балета Stabat Mater от Балета Марибора и Эдварда Клюга. 20 апреля состоится показ постановки «Болеро» Мориса Равеля в исполнении артистов Танцевального театра Оснабрюка — в униформе, под холодным светом и в клубах дыма. 22 апреля пройдет онлайн-трансляция хита Dance Open 2018 года — «Щелкунчика» Йеруна Вербрюггена, а 24 апреля — балета «Пастораль» Тьерри Маландэна.
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«Щелкунчик» Йеруна Вербрюггена
В рамках онлайн-марафона впервые запустят цикл авторских лекций от ведущих российских критиков и историков хореографии. Введение в мировой хореографический контекст представит Вита Хлопова — исследователь современной хореографии, куратор и создатель проекта No fixed points. Ее лекция «Топ-5 хореографов XX века, о которых надо знать» пройдет 15 апреля.
19 апреля редактор «Собака.ru» Ольга Угарова прочитает лекцию «Как смотреть балет: инструкция». 21 апреля в онлайн выйдет Лейла Гучмазова с темой «Let’s dance: лучшее средство от коронавируса, или Почему нас тянет к танцу», а 23 апреля помощник художественного руководителя Урал Балета Богдан Королек с лекцией «National Geographic: балетная версия».
Dance Open также представляет онлайн-энциклопедию «Энрико Чеккетти и балет XX века». В соавторстве с российскими балетными экспертами оргкомитет фестиваля попытался создать ««генеалогическое древо» мирового балета, питающегося от корня Энрико Чеккетти» — танцовщика и педагога, работающего в Петербурге, труппе Сергея Дягилева и собственной балетной школе в Лондоне, хореографа, чье имя связано с возрождением балетной школы Ла Скала. В проект, который станет доступен на сайте фестиваля 25 апреля, вошли 89 персонажей, 40 авторских эссе, 127 редких фото.
С 20 по 30 апреля на YouTube-канале журналиста, креативного директора Новой сцены Александринского театра и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Малича Hot Culture будут выходить интервью «об искусстве, о тех, кто им занимается, и тех, кто его любит, о самом интересном, самом важном в отечественной и мировой культуре сегодня». Среди гостей — танцор Тимофей Смирнов, модельер Татьяна Парфенова, галерист Марина Гисич, основатель и генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов, а также художник-каллиграф Покрас Лампас.
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«Золотая коллекция»
Кульминацией онлайн-марафона станет гала-концерт звезд Dance Open. «Нынешний Гала звезд должен был состояться 27 апреля, и он — состоится, но в формате online. Концерт продлится намного дольше обычного. Видео-летопись лучших исполнений Dance Open ведет более десяти лет, и на этот раз вниманию балетоманов будет представлена «Золотая коллекция» — шедевры мировой хореографии и созвездие исполнителей. Мы реализуем свою давнюю мечту и запускаем трехсерийный цикл — его единственная трансляция пройдет на платформе партнера фестиваля Яндекс. Эфир 27, 28 и 29 апреля, начало в 19 часов», — говорят организаторы фестиваля.
Полную программу онлайн-марафона Международного фестиваля балета Dance Open можно посмотреть здесь.
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