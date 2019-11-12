В KGallery покажут шедевр Эдгара Дега из частной петербургской коллекции

5 декабря в галерее KGallery покажут пастель импрессиониста Эдгара Дега из знаменитой «сюиты обнаженных женщин». По словам галеристки Кристины Березовской, работа из петербургской частной коллекции будет представлена в одном пространстве с двумя шедеврами из Государственного Эрмитажа и нью-йоркского Метрополитен-музея. Названия экспонатов пока не разглашаются. В собрании Эрмитажа находится такое известное полотно Дега, как «Площадь Согласия», а также серия пастелей. Пастель «Причёсывающаяся женщина», которую можно увидеть в залах Главного штаба очень близка к работе, которую эксклюзивно представит зрителю KGallery.

Ранее галерея, обладающая собственной крупной коллекцией русского искусства 19–20 веков, уже устраивала показы редких шедевров из петербургских частных собраний. Например, в 2015 году в KGallery выставляли работу «Голова крестьянина» Казимира Малевича, которая была приобретена на торгах Sotheby's за 3,5 миллиона фунтов стерлингов. На прошлой неделе в галерее закончилась выставка живописи и графики Зинаиды Серебряковой из частных коллекций, которую за 1,5 месяца посетило более 40 тысяч посетителей.