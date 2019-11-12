Умка на набережной канала Грибоедова, 80 — новая работа уличного художника Loketski. Автор изобразил его на стикере и прикрепил к граниту набережной, а надпись выполнил водорастворимой краской. «Нас всех так и подмывает», — описал свой арт петербуржец.

Напомним, гора из сотен мешков с пескоцементной смесью на набережной канала Грибоедова, 80 — способ удержать просевший участок гранитной облицовки до его капитального ремонта, который пройдет в 2021 году. Как рассказали в «Мостотресте», данная методика не является новой. Ранее ее использовали с укреплении подводных частей набережных Петербурга, однако в этот раз пришлось применить на видимом участке — из-за движения крупных плит.

В своих первых работах Loketski использовал бетонные ограждения. На православную Пасху Loketski изобразил поздравительный стрит-арт в виде кулича, пасхи и яиц. Ранее Loketski создал стрит-арт «урну любви» — первая работа из серии «Раздельный сбор чувств» призвана напомнить, что «любовь не выбросишь». Плачущего Цезаря в рамках работы «Красоту спасет Рим». «Экономически невыгодную мать» — арт-объект, посвященный пожарам в Сибири, а также «Дверь в светлое будущее» — работу, затрагивающую проблемы взросления и ответственности. В конце мая на Парнасе появилась новая инсталляция «Когда-нибудь здесь будет что-нибудь» — метафоричный первый камень будущего парка на Заречной улице. А недавно на Парнасе появился «Философский камень» и раненый Наполеон со снежинкой во лбу.