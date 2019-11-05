Благодаря независимым ярмаркам современного искусства от группы «Север 7» и Музея стрит-арта живопись, графика и арт-объекты молодых петербургских художников стали доступнее широким массам собирателей. А что происходит с ценами на классика ленинградского андерграунда Тимура Новикова или хрестоматийные работы Петрова-Водкина? Проверьте свое арт-чутье в тесте «Собака.ru», составленном по открытым данным продаж аукционов Vladey, Christie's и MacDougall's.
Тест «Сколько стоит петербургское искусство: от Малевича до Пушницкого?»
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Кузьма Петров-Водкин. Натюрморт с сиренью
В тесте использованы фото с сайтов christies.com, vladey.net, veryimportantlot.com
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