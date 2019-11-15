Забытая «амазонка авангарда»: выставка Пелагеи Шуриги, которую нельзя пропустить

С 1929 года Шурига работает на Ленинградском фарфоровом заводе, в том числе в должности директора заводского музея. 30-е годы в ее жизни обозначают как период «внутренней эмиграции», во время которого художнице удалось не потерять себя, несмотря на атмосферу доносов на предприятии и схлопыванию разнообразия художественной жизни в стране. Шурига разрабатывает собственный пластический язык, в котором переплелись архаический примитивизм и академическое владение формой. Она документирует жизнь вокруг себя — создает портреты сотрудников завода, как графические, так и скульптурные. Один из самых эффектных — «Портрете охранника», в грубых чертах которого мелькает булгаковский Шариков. «В настороженном взгляде проглядывает тип универсального Охранника тоталитарного режима, призванного следить не только за внешним поведением человека, но и за движениями его души», — описывает произведение искусствовед Анатолий Рощин. Работа «Адам и Ева» конца 30-х годов — как будто «Рабочий и колхозница» наоборот. У Мухиной мощные, идеальные фигуры мужчины и женщины сливаются в едином трудовом порыве, а у Шуриги — отдельностоящие бюсты морщинистого старца и девушки, которая смотрит вперед, но, кажется, не в светлое будущее. «Идеальные сосуды для вливания туда любого содержимого – переплетенная тугая коса Евы, как отсылка к форме ручки в самых древних кувшинах. В целом, ощущение почти примитивной первозданности, и если это портреты, то выполнены они словно рукой первых детей адамовых», — замечает исследователь Ольга Русинова.