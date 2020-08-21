В «Бертгольд Центре» открывается новое выставочное пространство – галерея «24 X 4»

Галерея станет открытым медиа-арт пространством, которое состоит из четырёх LCD дисплеев, показывающих работы художников. Ее планируют открыть 3 сентября, экспозиции в галерее будут обновляться каждый месяц.В сентябре зрители увидят ретроспективную выставку мировой звезды net-арта бразильско-голландского художника Рафаэля Розендаля. Он создает произведения искусства, которые существуют в формате веб-сайтов. Как обещают создатели проекта, в галерее будут выставляться не только известные иностранные художники, но и будущие звезды российского медиаискусства.

Основатель и идеолог проекта Виктор Кудряшов отвечает за художественную программу галереи. По словам Кудряшова, он хотел создать пространство, где «можно посмотреть искусство, отобранное куратором с пониманием места и времени, где никто и никогда не закроет двери, куда не надо покупать билеты, где можно высказаться на любые темы, не боясь показаться странным». Как он отметил, демократичность — важная черта проекта.