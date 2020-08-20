На платформе WhatsApp в рамках онлайн-проекта «Другая сцена» Александринский театр покажет спектакль, в основу которого легли реальные истории подростков. Об этом сообщили в соцсетях театра.
Александринский театр представит в WhatsApp спектакль, в основу которого легли истории подростков
По словам авторов проекта, спектакль станет документальным социальным форум-театром, сеансом доверительного разговора с подростками и не только. Главные участники спектакля — сами подростки, а админ-бот предложит зрителям присоединиться. «Интимность разговора обусловлена отсутствием идентификации голоса, проговаривающего очередной монолог, погружение в каждого участника через истории, фото своего окна или стены», — говорится в анонсе. Событие будет идти час, зарегистрироваться с указанием телефона можно здесь.
Напомним, ранее Александринский театр запустил онлайн-трансляции своих спектаклей. Трансляции велись на официальном сайте и в социальных сетях театра Помимо онлайн-трансляций спектаклей в официальной группе театра «ВКонтакте» и на YouTube-канале в открытом доступе опубликовал познавательный контент — различные встречи, лекции, мастер-классы.
Также Александринский театр запускал проект #надомашнем в официальном Instagram-аккаунте. Артисты в режиме онлайн вели страницу в течение дня и делились своими советами о интересном времяпровождении на карантине, рассказывали о своих хобби, распорядке дня, любимых книгах, фильмах и музыке.
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