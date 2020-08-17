В Мариинском театре выявили около 30 случаев заболевания коронавирусом, при этом трое госпитализированы в инфекционные стационары. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на городское управление Роспотребнадзора.
Почти 30 артистов Мариинского театра заразились коронавирусом
В основном положительные результаты теста оказались у артистов балетной труппы. Трое госпитализированы, остальные изолированы на дому и находятся под медицинским наблюдением, уточнила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
Также она сообщили о том, что 15 августа в театре проводилась дезинфекция всех помещений, и деятельность театра была приостановлена. «Дезинфекция проводилась силами специализированной организации. С контролем качества дезинфекции. После этого театр возобновил работу», — рассказала глава отдела.
В настоящий момент всех работников театра проверяют на коронавирус. Уже обследовано более 400 сотрудников театра, и у всех отрицательный результат.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что артистов Мариинского театра отправили на карантин. Из-за этого в театре отменили большинство занятий, в том числе репетиции спектакля «Жизель» и все сольные репетиции. Затем в Мариинском театре объяснили, что артистов отстранили от работы после жалоб на плохое самочувствие.
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