Почти 30 артистов Мариинского театра заразились коронавирусом

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что артистов Мариинского театра отправили на карантин. Из-за этого в театре отменили большинство занятий, в том числе репетиции спектакля «Жизель» и все сольные репетиции. Затем в Мариинском театре объяснили, что артистов отстранили от работы после жалоб на плохое самочувствие.