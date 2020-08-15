В воскресенье, 16 августа, в поселке Комарово состоится четвертая по счету распродажа произведений искусства «#Изпрофессорскойквартиры» от KGallery. Об этом сообщили в социальных сетях галереи.
KGallery устроит распродажу произведений искусства «#Изпрофессорскойквартиры» в Комарово
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Фото: KGallery
«Помните то время, когда в хороших домах было принято собирать искусство? Художественные произведения собирали академики и профессоры, врачи и физики, артисты и директоры крупных магазинов. Сегодня мы возрождаем традиции домашнего коллекционирования!», — говорится в посте.
Там будут представлены уникальные графические и живописные работы 20 века из собрания KGallery. Распродажа пройдет на ярмарке в ресторане FlamandRose, где также можно будет приобрести предметы интерьера, аксессуары и бижутерия. Она начнется в 13:30 и продлится до 18:00.
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