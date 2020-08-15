KGallery устроит распродажу произведений искусства «#Изпрофессорскойквартиры» в Комарово

Там будут представлены уникальные графические и живописные работы 20 века из собрания KGallery. Распродажа пройдет на ярмарке в ресторане FlamandRose, где также можно будет приобрести предметы интерьера, аксессуары и бижутерия. Она начнется в 13:30 и продлится до 18:00.