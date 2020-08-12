Как в секретной заброшке под Петербургом 20 художников сделали лучшую выставку уличного искусства года

Стрит-арт и русская готика

Неделю назад в инстаграмах художников, кураторов и просто тусовщиков появилась одна и та же локация — заброшенное здание где-то в лесах Ленинградской области. Внутренности «заброшки», навевающие мысли о русской готике, были заполнены работами уличных художников из двух столиц: огромные черные колокола, глаза, смотрящие с потолка, экспрессивная скульптура и постеры с художником Виталием Забугой, которые уже стали привычными в городском ландшафте. Таких «заброшек» — десятки: практически руины, в которых нет даже остатков былого величия, где иногда появляются граффити или тэги. Но осмысленных проектов стрит-артистов в таких местах практически нет — это стихийная история. Тем интереснее оказалась эта «секретная» выставка, над которой работали звезды российского уличного искусства: от москвича Алексей Партола до Стаса Багса и Максима Имы.

Ее сайт-специфичность очень напомнила выставки, которые в прошлом году проходили в сквотируемом особняке на Васильевском острове, где художники могли свободно выбирать одну из десятков комнат, бомбить во дворе и даже делать фэшн-шоу. Этим летом музейная и галерейная деятельность только-только выходит из карантинного анабиоза (это касается и Музея стрит-арта), поэтому выставка в заброшенном здании в лесу, куда случайно можно забрести без всякого билета становится максимально адекватной современности.

Мы поговорили с одним из организаторов выставки, который попросил нас сохранить его анонимность, о том, как ему удалось собрать в забросе 19 художников, в том числе вполне себе галерейных звезд и почему у выставки нет концепции. Мы не раскрываем координаты места по просьбе организаторов.