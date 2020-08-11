14 августа у западного фасада Центрального вставочного зала «Манеж» появится лабиринт в виде строчной буквы «а». Инсталляцию установят в рамках проекта «Тридцать три знака», для которого российские художники, дизайнеры и каллиграфы изобразили в своих работах этапы развития кириллицы.
В Петербурге установят «Тридцать три знака» — инсталляции-буквы от Покраса Лампаса, Юрия Гордона, Александра Шишкина-Хокусая и других художников
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@yurigordon
Лабиринт в виде строчной буквы «а» рассказывает о развитии кириллицы и содержит три маршрута, посвященных глаголице, азбуке и шрифту, а также скорописи. «Именно она, а вовсе не устав с полууставом — истинно славянское изобретение. Ни варяги, ни греки таких чудес пером не выписывали. И куда же она делась? А ведь сам Петр от руки писал скорописью и отменять ее даже и не думал. Пройдя третий маршрут до конца, вы увидите, как меняется письмо без всякой реформы — просто под воздействием моды и культуры», — говорит автор лабиринта Юрий Гордон.
Как пишет «Бумага», помимо самой инсталляции, «Манеж» подготовит образовательную программу с лекциями и встречами, а художник и каллиграф Виктор Пушкарев создаст серию видео о каждой букве русского алфавита. Также планируется запуск мобильного приложения об истории кириллического алфавита и событиях, повлиявших на письменность.
Проект «Тридцать три знака» подготовлен ЦВЗ «Манеж», творческой мастерской «ARKI» и Школой дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. В рамках проекта в Петербурге также установят 15 инсталляций в виде кириллических букв «АБВГД — Авторские Буквы В ГороДе». Арт-объекты, которые появятся на территории общественного пространства «Севкабель Порт», в Никольских рядах, Русском музее и Петропавловской крепости создали Юрий Гордон, Андрей Пунин, Покрас Лампас, Митя Харшак, Андрей Люблинский, Александр Шишкин-Хокусай и Александр Флоренский.
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Продолжаю рассказ о проекте 33З. Сегодня — о моей вотчине: начинке Лабиринта кириллицы. Во-первых: почему лабиринт? Название было придумано Андреем Пуниным и Митей Харшаком до моего присоединения к проекту. Пути кириллицы представлялись им загадочными и запутанными. На самом деле, по сравнению с той же латиницей, судьба кириллицы проста и понятна — но не отказываться же от такой чудесной идеи: лабиринт! В нашем лабиринте всего три маршрута, и вот они, на картинках. Первый маршрут — глаголический. Это даже не маршрут, а так — загогулина. Глаголица, хоть и была тем самым письмом, которое придумали Кирилл с Мефодием, не смогла конкурировать с созданной через полвека кириллицей. Уж слишком она была необычна. И быть бы этому письму забытым, если б не выдающийся дипломатический ход Мефодия. Он взял свеженаписанные книги, прихватил брата-философа, и отправился в Рим, к папе. А папа возьми да благослови новые письмена. Так глаголица и славянский язык добавились к священной христианской триаде: еврейскому, греческому и латыни. Второй маршрут лабиринта — самый длинный и самый знакомый. Кто не знает Петра великого и его гражданскую азбуку? Стоп. Азбуку (алфавит) или шрифт? Вот об этом и поговорим на Петровском маршруте. Третий маршрут — как раз то, что превращает прогулку в разгадывание загадки. Он посвящен рукописной части нашей системы письма. Скоропись! Именно она, а вовсе не устав с полууставом — истинно славянское изобретение. Ни варяги, ни греки таких чудес пером не выписывали. И куда же она делась? А ведь сам Петр от руки писал скорописью и отменять ее даже и не думал. Пройдя третий маршрут до конца, вы увидите, как меняется письмо без всякой реформы — просто под воздействием моды и культуры. Так может, и не надо больше решительных самодержцев, само всё устаканится? На первой картинке — окно в стене лабиринта в форме глаголической буквы. Знаете, какой? #33знака #manegespb #hsedesignspb #выставка #питер #манеж #кириллица #юрийгордон
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