Лабиринт в виде строчной буквы «а» рассказывает о развитии кириллицы и содержит три маршрута, посвященных глаголице, азбуке и шрифту, а также скорописи. «Именно она, а вовсе не устав с полууставом — истинно славянское изобретение. Ни варяги, ни греки таких чудес пером не выписывали. И куда же она делась? А ведь сам Петр от руки писал скорописью и отменять ее даже и не думал. Пройдя третий маршрут до конца, вы увидите, как меняется письмо без всякой реформы — просто под воздействием моды и культуры», — говорит автор лабиринта Юрий Гордон.

Как пишет «Бумага», помимо самой инсталляции, «Манеж» подготовит образовательную программу с лекциями и встречами, а художник и каллиграф Виктор Пушкарев создаст серию видео о каждой букве русского алфавита. Также планируется запуск мобильного приложения об истории кириллического алфавита и событиях, повлиявших на письменность.

Проект «Тридцать три знака» подготовлен ЦВЗ «Манеж», творческой мастерской «ARKI» и Школой дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. В рамках проекта в Петербурге также установят 15 инсталляций в виде кириллических букв «АБВГД — Авторские Буквы В ГороДе». Арт-объекты, которые появятся на территории общественного пространства «Севкабель Порт», в Никольских рядах, Русском музее и Петропавловской крепости создали Юрий Гордон, Андрей Пунин, Покрас Лампас, Митя Харшак, Андрей Люблинский, Александр Шишкин-Хокусай и Александр Флоренский.