В июле екатеринбургский стрит-артист Тимофей Радя представил свою новую работу: горящее слово Future — этот образ стал ключевым для промоушена фестиваля Beat film festival, а также появился на мерче ивента. Однако оказалась, что такая же работа уже была сделана в 2010 и 2012 годах. «Собака.ru» поговорила о ситуации и вторичности в искусстве с художником Владимиром Абихом, который сделал на Сахалине «оммаж» «оммажу», повторив работу Ради и запустив тем самым флеш-моб.
Зачем стрит-артист Владимир Абих повторил работу Тимофея Ради с горящими буквами FUTURE, которую считают плагиатом
|
Владимир Абих, стрит-артист
С одной стороны, «Огонь должен жечь» — это самая красивая работа Ради, а с другой стороны — самая спорная. Потому что сам образ горящего будущего — это метафора настолько буквальная, что на shutterstock можно найти нечто похожее: на листе бумаге написано Future и этот лист горит. Учитывая, что эта метафора уже была реализована в работах Филиппо Минелли (2010 год) и Сантьяго Сьерры (2012 год) очень странно, что Радя не указал это в аннотации. Мало кто читает комментарии в Facebook, при этом работа активно разошлась, потому что она действительно эффектная. Кстати, я и сам до этой истории не знал, что Минелли сжигал будущее. Нам с Сашей Мущенко показалось, что история некрасивая, хотя мы очень уважаем Тимофея, лично на меня он сильно повлиял как художник.
Мы решили, если Тимофей позволяет себя такие штуки, то и мы можем сжечь Future. Но наша работа, в отличие от работы Ради, уже не про сжигание будущего, а о вопросе повторов в искусстве, о возможности и невозможности создать что-то новое, про этику упоминаний. Если идет прямое копирование, я считаю этично и правильно указывать, что это оммаж, повтор и объяснять, почему ты его сделал. Я написал большое письмо Раде, а когда перечитал его, то понял — общаться надо работами.
Тимофей Радя
Стрит-артист
Текст из Facebook художника: Не знаю, что сказать. Я девять лет думал об этом образе, но и представить не мог, каким ******** он окажется. Невозможным? Такое чувство было с самого начала. Впервые идея появилась зимой 2012-го, атмосфера тогда была горячей — Болотная площадь, третий срок, напряжение искрило в воздухе. Перейти грань невозможного — один шаг. Мне хотелось видеть образ, состоящий из трех вещей: бесконечного заснеженного поля, монументальности слова и меткого броска коктейля молотова. Коктейль есть коктейль, буквы мы тоже построили, а вот найти подходящую локацию оказалось сложно, да и зимний монтаж — жанр особый. Момент ушел.
Неповторимым? Хотелось так думать, но летом 2012-го я узнал, что Сантьяго Сьерра сжег слово Future в Валенсии. Это простое слово, простой ход, совпадение висело в воздухе. Но всё равно, я очень удивился и обрадовался ему. Сейчас меня спрашивают — это что, ремейк, оммаж, цитата его работы? Нет, но это красивое и важное созвучие. Меня вообще никогда не интересовало, кто что сделал первым. Для меня важно, чтобы слова звучали, я просто проводник. Жаль, конечно, что мы не справились той зимой, но посмотрите вокруг, разве можно представить момент более подходящий, чем 2020? Хотел бы я сжечь будущее, но всё и так сгорело. Надежды оказались иллюзиями, потом и они исчезли, оставив чистое небо. Только сейчас это слово звучит так, как должно, оно обрело свой контекст. Слово стало собой, и оно незабываемо.
Значит, этот образ оказался незабываемым? Для меня да. Но что такое незабываемое? Синоним счастливого мгновения? Или это то, что останется с тобой до конца, удерживающий память каркас, который упадет последним? Или что-то, что открывается, если зайти слишком далеко? Незабываемое — маленький, но очень тяжелый камень, о который запинается время. Так рушится его власть над нами.
Поэтому я решил отзеркалить его жест и создать такую ироничную ситуацию, когда никто не может обвинить меня в плагиате или повторе, потому что я повторил уже повторенную работу, которая тоже в свою очередь была повтором. Несмотря на это мне приходили упреки, что я повторяю. Радя тоже посмеялся над всем этим. Сам Тимофей свою работу, как мне показалось, считает не повтором, а параллельным открытием.
Эта работа была создана для фейкового bite.fest, который мы запустили с Александром Мущенко, куратором фестиваля уличного искусства на Сахалине. Название, с одной стороны, созвучно Beat festival, с другой стороны слово bite в граффити-культуре означает заимствовать чужой стиль, чужие фишки, отсюда глагол «байтить». В перспективе мы действительно хотим создать такой фестиваль — свободную от плагиату зону. Думаю, у многих художников в жизни были такие моменты — ты что-то придумываешь, а потом выясняешь, что эта работа уже была сделана до тебя. Либо придумываешь, тормозишь с реализацией, и ее делает кто-то другой, потому что само время такое — идея витает в воздухе. Поэтому мы хотим дать возможность художникам сделать свои/чужие работы, не опасаясь обвинений в плагиате.
Future from Filippo Minelli on Vimeo.
Instagram-аккаунт нашего фестиваля уже наполняется работами — повторами Бэнкси, Покраса Лампаса и многих других. Кроме того мы инициировали конкурс: предложили каждому сжечь свое будущее. «Куратор Байт феста примерил новый мерч на основе работы Владимира Абиха FUTURE. Если ты хочешь такой же, то добавь в сторис видео с горящим будущим. Можно использовать готовое, а можно сжечь своё — придумай к нему подпись по аналогии «пламя должно пылать», отметь аккаунты @vladimir_abikh и @bite.fest и всё. Лучшие авторы получат футболки и потерянное время...» Мы создали такую парадоксальную ситуацию, что с одной мы сделали повтор но упрекнуть нас никто в этом не в праве, потому что предыдущая работа также была повтором. История с мерчем и промоушеном фестиваля отдельно усугубляет ситуацию. Мы тоже сделали свой мерч и промо своего фестиваля повторов.
Из поста Владимира Абиха в его Instagram-аккаунте: «После недавней работы FUTURE на меня посыпались упреки во вторичности, наглости и повторении чужих работ. В свою очередь, хочу сказать, что планировал сделать эту работу еще в 2005 году на @bite.fest проходящем на Сахалине (скриншоты прилагаются). Тогда я только закончил школу и будущее казалось мне туманом, развеянным над водой, мир сотрясали теракты в Лондоне, смерть Папы Римского, ураган «Катрина» и революция в Киргизии. Увы, проект пришлось отложить, так как работа не удовлетворяла требованиям фестиваля. Прошло 15 лет, будущее сожгли как минимум 3 раза живьем, сделали реэнактмент* в Minecraft и даже выложили на Shutterstock, после этого я понял, что тянуть больше нельзя. Воздух должен наполниться приятной гарью прожигаемого времени».
* Повторение в терминах искусства
Часто искусство в России напоминает цыганщину: кто-то что-то делает на Западе, это добирается до Москвы — такое же делает один художник, а его повторяют региональные художники. Ситуация популярная. Я избегаю прямых повторов, если я знаю откуда растут ноги у работы — я пытаюсь анализировать ее, чтобы что-то добавить. Другими художниками тоже вдохновляюсь — один раз чуть не сделал работу, как у Тимофея Ради, но вовремя вспомнил, что похожая вещь уже была. По-моему, самый этичный выход из ситуации невольного плагиата — это честно сказать: ребята, я не знал, что такое уже было. Бывает, что какой-то художник из Восточной Европы, у которого мало подписчиков делает работу и потом очень сложно отследить, что ее сплагиатили.
Мы сделали сжигание на Сахалине, потому что именно там нас встретила новость о работе Тимофея. Мы решили что надо действовать быстро, делали в попыхах, но всё сложилось удачно. Еще мы убрали за собой! Нам повезло, что в день ее создания был туман, который добавл ей атмосферы. Надпись была набрана шрифтом Futura, но жирным и наклонным — чтобы не повторяться.
-
Работа Кирилла Кто в Музее стрит-арта в 2016 году
Как еще стрит-артисты цитируют друг друга?
Создатели паблика об уличном искусстве «Тумач» обнаружили, что работа уличного художника Кирилла Кто для летнего сезона Музея стрит-арта в 2016 году почти дословно цитирует работу Филиппо Минелли для фестиваля стрит-арта в польском Катовице — мурал из цветных прямоугольников со словом «Ничего» на разных языках и разными шрифтами. У Кирилла Кто почти тоже самое, но со словом «Непонятное». Забавно то, что в выставке 2016 году в музее принимал участие и Минелли. Александр Мущенко, на тот момент технический директор Музея стрит-арта, так комментирует это совпадение (орфография и пунктуация сохранены): «Странный кейс, я эту загадку не разгадал. Мне кажется, это какая-то осознанная история. Кирилл был вменяем и адекватен — таким я его не видел ни до, ни после. Он же „фанател“ от Минелли, когда-то. Не мог не знать. Я не исключаю, что видел, а потом забыл — и вот. Либо простебал всех тонко. Или толсто. Короче, мистика».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.