Зачем стрит-артист Владимир Абих повторил работу Тимофея Ради с горящими буквами FUTURE, которую считают плагиатом

Стрит-артист

Текст из Facebook художника: Не знаю, что сказать. Я девять лет думал об этом образе, но и представить не мог, каким ******** он окажется. Невозможным? Такое чувство было с самого начала. Впервые идея появилась зимой 2012-го, атмосфера тогда была горячей — Болотная площадь, третий срок, напряжение искрило в воздухе. Перейти грань невозможного — один шаг. Мне хотелось видеть образ, состоящий из трех вещей: бесконечного заснеженного поля, монументальности слова и меткого броска коктейля молотова. Коктейль есть коктейль, буквы мы тоже построили, а вот найти подходящую локацию оказалось сложно, да и зимний монтаж — жанр особый. Момент ушел.

Неповторимым? Хотелось так думать, но летом 2012-го я узнал, что Сантьяго Сьерра сжег слово Future в Валенсии. Это простое слово, простой ход, совпадение висело в воздухе. Но всё равно, я очень удивился и обрадовался ему. Сейчас меня спрашивают — это что, ремейк, оммаж, цитата его работы? Нет, но это красивое и важное созвучие. Меня вообще никогда не интересовало, кто что сделал первым. Для меня важно, чтобы слова звучали, я просто проводник. Жаль, конечно, что мы не справились той зимой, но посмотрите вокруг, разве можно представить момент более подходящий, чем 2020? Хотел бы я сжечь будущее, но всё и так сгорело. Надежды оказались иллюзиями, потом и они исчезли, оставив чистое небо. Только сейчас это слово звучит так, как должно, оно обрело свой контекст. Слово стало собой, и оно незабываемо.

Значит, этот образ оказался незабываемым? Для меня да. Но что такое незабываемое? Синоним счастливого мгновения? Или это то, что останется с тобой до конца, удерживающий память каркас, который упадет последним? Или что-то, что открывается, если зайти слишком далеко? Незабываемое — маленький, но очень тяжелый камень, о который запинается время. Так рушится его власть над нами.