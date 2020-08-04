Арт-объект «Супрематический крест» появился на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге в июле 2019 года, не просуществовал и суток и был закатан в асфальт коммунальными службами. Художник должен был вернуть изображение на площадь, однако этого не произошло — организаторы фестиваля «Стенограффия» решили взять паузу из-за угроз противников данной работы. «Супрематический крест» восстановили в октябре — по признанию Покраса, никто до последнего не знал, какой текст будет сопровождать обновленную работу.

«Конечно, когда в прошлом году мы решили остановить конфликт вокруг площади, я хотел вернуть мир в город, но при этом сохранить свое независимое художественное высказывание. О новом тексте не знал никто — ни медиа, ни «Стенограффия», только круг очень близких друзей. И в итоге было очень интересно видеть дискуссию о работе, и ни одной попытки декодировать текст — при том, что он попал во все СМИ крупным планом, и возможность его прочесть была целый год», — говорит Лампас.

Покрас решил раскрыть послание, зашифрованное в «Супрематическом кресте», в преддверии фестиваля уличного искусства «Карт-бланш». Художники, участвующие в мероприятии, работают по принципу DIY — без разрешений, согласований, спонсоров и партнеров. «Ребята любят Екатеринбург, и хотят влюбить в него не только приглашенных художников, но и всю страну. Я прилечу на фестиваль со своими проектами — ждите совсем скоро», — поделился художник.