«Андрей Тарковский "заставил" меня стать фоторепортером» — Георгий Пинхасов, единственный российский фотограф в Magnum

Выставка в «Манеже» называется «Иной взгляд», потому что показывает СССР и Россию через оптику иностранных фотографов. Вы — единственный корреспондент Magnum, который родился и прожил в России существенную часть жизни. Ваш взгляд при этом тоже «иной»?

Вы знаете, я считаю, что взгляд фотографа всегда должен быть иным. Фотография не терпит повтора, тавтологии, банальности. Ее ценность выше, когда она представляет другой взгляд на событие. Такой взгляд — не качество иностранца, «особый» взгляд может быть и у местных фотографов. Национализм теряет всякий смысл в фоторепортаже. Например, я москвич, патриот своего города, и я его помню с детства, но с годами память о далеких событиях становится мутнее. Собственные воспоминания со временем подвергаются сомнению. Уже в зрелом возрасте я увидел фотографии Картье-Брессона, сделанные в Москве — они будут на выставке. Сейчас их легко посмотреть в интернете, а тогда — если кто-то привезет из-за границы. Я был в шоке от увиденного: в 1953 году мне был только год. Это было мое пространство, улицы по которым я ходил. Я смутно помнил деревянную Москву, я сомневался — могла ли моя мама носить шляпку с вуалью, но после того, как я увидел эти фотографии, все встало на свои места. Я увидел себя, вновь рожденного в этом пространстве. Фотографии подтвердили факт моего существования, ведь Картье-Брессон был одним из первых фоторепортеров, кто кроме фактов умел передавать еще и атмосферу. Каждый его шаг интересен: что его привлекало, что ему казалось непохожим на то, что он привык видеть во Франции и в мире, что для него казалось странным, интересным, забавным.