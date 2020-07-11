На этой неделе в Манеже открылась фотовыставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективы фотографов агентства Magnum»: 250 работ об СССР и России от 40-х годов XX века до сегодняшнего дня , в том числе основателей агентства легендарных Роберта Капы и Анри Картье-Брессона. «Собака.ru» поговорила с единственным российским фотографом в пуле Magnum — Георгием Пинхасовым о том, как он снимал первое задание для агентства под слежкой «чехословацкого КГБ», как Андрей Тарковский подтолкнул его к фоторепортажу и как он снимал в Москве во время карантина.
«Андрей Тарковский "заставил" меня стать фоторепортером» — Георгий Пинхасов, единственный российский фотограф в Magnum
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Георгий Пинхасов. Фото: Михаил Вильчук
Выставка в «Манеже» называется «Иной взгляд», потому что показывает СССР и Россию через оптику иностранных фотографов. Вы — единственный корреспондент Magnum, который родился и прожил в России существенную часть жизни. Ваш взгляд при этом тоже «иной»?
Вы знаете, я считаю, что взгляд фотографа всегда должен быть иным. Фотография не терпит повтора, тавтологии, банальности. Ее ценность выше, когда она представляет другой взгляд на событие. Такой взгляд — не качество иностранца, «особый» взгляд может быть и у местных фотографов. Национализм теряет всякий смысл в фоторепортаже. Например, я москвич, патриот своего города, и я его помню с детства, но с годами память о далеких событиях становится мутнее. Собственные воспоминания со временем подвергаются сомнению. Уже в зрелом возрасте я увидел фотографии Картье-Брессона, сделанные в Москве — они будут на выставке. Сейчас их легко посмотреть в интернете, а тогда — если кто-то привезет из-за границы. Я был в шоке от увиденного: в 1953 году мне был только год. Это было мое пространство, улицы по которым я ходил. Я смутно помнил деревянную Москву, я сомневался — могла ли моя мама носить шляпку с вуалью, но после того, как я увидел эти фотографии, все встало на свои места. Я увидел себя, вновь рожденного в этом пространстве. Фотографии подтвердили факт моего существования, ведь Картье-Брессон был одним из первых фоторепортеров, кто кроме фактов умел передавать еще и атмосферу. Каждый его шаг интересен: что его привлекало, что ему казалось непохожим на то, что он привык видеть во Франции и в мире, что для него казалось странным, интересным, забавным.
Где-то лучше, где-то хуже, но не важно – другим, иным, как вы говорите. Не могу сказать, что фотографии советских авторов представляли некий «родной» взгляд. У них был зависимый взгляд, потому что пресса работала по заказу. Была традиция показывать действительность причесанной, политкорректной, торжественной, красивой, делать нарративные фото. Но для себя те же корреспонденты снимали без цензуры — когда появилась возможность эти фотографии увидеть, это было для меня открытие. Открытием для меня была и выставка Братьев Хенкиных в Эрмитаже в 2017 году. Это любители, которые обладали мастерством профессионалов. Это была эпоха, когда появился фотоаппарат Leica — новая эпоха в фотожурналистике.
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Туристы на Красной площади. Москва, СССР, 1947 © Роберт Капа © International Center of Photography/ Magnum Photos
А какая эпоха сейчас?
Сегодня снимать очень легко, у всех в руках смартфоны высокого качества — это приводит к сотне тысяч одинаковых, повторяющих друг друга фотографий. Фотографическая ценность абсолютно девальвирована, а ценность, уверяю вас, всегда в уникальности. Сегодня наши технические возможности сравнялись с западом, мы видим, насколько вырос уровень российских фотографов. У нас есть блестящие репортеры — молодые, одержимые. Есть классика репортажа, есть некий стереотип добывания информации, документирование жизни. И это очень важно, чтобы оставлять для будущих поколений этот ритм, информацию и стенограмму эпохи.
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Перед Казанским вокзалом. Москва, Россия, 1996 © Георгий Пинхасов/ Magnum Photos
В 80-е вы уехали во Францию, а в 1993 году приезжали в Москву и Петербург снимать изменившуюся страну по заданию New York Times Magazine — кадры из этой серии зрители увидят в Манеже. Вы тогда почувствовали, что смотрите на Россию «иным взглядом»?
Скажу вам честно: я уехал с российским паспортом и все время возвращался, постоянно держал контакт со своими друзьями. Фактически каждый год я приезжал в Россию. Я никак не могу принять позицию, что я после переезда превратился в западного фотографа и стал снимать по-другому. Манера съемки зависит не от национальности, а от индивидуальности. New York Times Magazine послал меня в Москву в тот момент, когда здесь была эйфория «перестройки». Я был постоянно на связи с главным фоторедактором Кэти Райан, она каждый раз, получив репортаж, направляла меня — должен признать, что это наш совместный репортаж. В Москве на самом деле был взрыв свободы, радости, были сняты запреты, на улицах развернулась свободная торговля — чего только не продавали люди. Можно было все — это был рай для фотографа. Раньше на Западе было свободнее, а тогда чувствовалось, что свободнее — у нас. Даже можно было работать с полицией, поснимать в тюрьме — сейчас этот рай кончился. Статья вышла 18 июля 1993 года под названием Young Russia's Defiant Decadence, ее автор — Эндрю Соломон. Почитать ее можно на сайте журнала. Многие мои эмигрировавшие друзья, прочитав этот текст, звонили мне с вопросом: «Неужели все действительно так? Хоть возвращайся».
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Магазин-гастроном «Елисеевский». Санкт-Петербург, Россия, 1992 © Георгий Пинхасов/ Magnum Photos
Как вы начали заниматься фоторепортажем?
В начале фотография была для меня искусством — я не был репортером. Хотя с друзьями мы ходили, что-то снимали: праздники, столпотворения, первомайские демонстрации. Но меня больше всего интересовала спокойная фотография, домашняя, галерейная. Но потом произошла встреча с Андреем Тарковским, мне казалось, что он узнает в моих фотографиях дух своих фильмов. Мне хотелось перенять не стилистическое сходство, а это состояние меланхолии, которое он блестяще синтезировал, сопереживая лучшим периодам российской и европейской культуры, соединяя музыку, живопись, поэзию. Все дышало этим состоянием таинственной светлой грусти — я искал это же состояние в своих работах. Удивительным образом, проявляя ко мне интерес, Тарковский никак не среагировал на мои работы, сказав «Это не фотография». «Что же тогда фотография?» — спросил я его. И тогда впервые я услышал имя Картье-Брессона. «Снимайте на улице, все это скоро исчезнет, мир поменяется» — буквально пророчил он. Мне этого не хотелось, я не чувствовал себя репортером, мне не нравилось подглядывать за людьми, но я подчинился — Тарковский был моим гуру.
Тогда я был под впечатлением от двух больших художников: первый — Тарковский, а второй — Набоков, который появился в самиздате. Метафизика Тарковского несла в себе меланхолию европейской культуры, его изображение было ренесансным, спиритуальным, классическим, гуманным. Метафизика Набокова была модернисткой, авангардной, близкой к де Кирико это визуальный писатель, для которого была характерна геометрия. Третье явление, повлиявшее на меня — выставка авангарда «Москва/Париж», которая прошла в Пушкинском музее в 1981 году.
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Арсений Тарковский. Москва, СССР, 1979 © Георгий Пинхасов/ Magnum Photos
Как началась ваша история сотрудничества с Magnum в качестве фоторепортера?
В Magnum я попал случайно. Я только перевез свой фотоархив в Париж, и как-то пришел в агентство Anna, предложил свои услуги, а мне сказали: «Зачем вы пришли, когда все западные фотографы без проблем снимают в СССР?». Потом я обратился в какую-то галерею, они ответили: «Вы неизвестны. Нам тяжело будет продавать ваши фотографии. Когда вы будете известны, приходите с этими же фотографиями». Мне были везде даны отказы, был не легко. А в Magnum меня приняли, не знаю почему — может, уровень им показался достаточным, может быть, хотели одного русского фотографа. Я не был на митинге агентства Magnum, где решалась моя судьба и не слышал дискуссию. Я не знал, куда я попал, и совершенно не был готов стать репортером такого агентства, не знал как организовать процесс съемки.
Каким было ваше первое задание от агентства?
Я поступил в агентство в июне 1988 года, а в августе того же года было 20-летие ввода советских войск в Чехословакию. Я поехал с репортером, очень известной журналисткой из «Либерасьон» — это было мое боевое крещение. Она пыталась аккредитоваться и нам отказали. Я сказал: «Ну что ж, обратно едем, все?», а она говорит: «Нет, будем работать нелегально». Вот я увидел другую страну, кроме Советского Союза, где есть подобие КГБ, где есть противостояние, где есть диссидентствующая молодежь. Но там было пожестче, как мне казалось, чем в Советском Союзе, потому что меня там преследовали. Прознали, что мы снимали, и началась слежка — никогда раньше такого не испытывал. Я снимал будущего президента Вацлава Гавела на его даче — он был просто драматургом. Это был обыкновенный, симпатичный интеллектуал, очень похожий на наших, немного пьяненький, потому что все время пиво пил. Я не мог и представить, что он будет первым президентом Чешской республики.
Еще я снимал Александра Дубчека, который был Первым секретарем ЦК компартии Чехословакии в 1968 году, во время «Пражской весны», периода либерализации. Перед тем как попасть к нему в загородный дом, пришлось опять столкнуться со слежкой. В итоге я доехал до него, Дубчек разрешил мне войти, я ему сказал, что я журналист. Он был раздет по пояс, потому что он возился в огороде. Я подумал: какая была бы удача, если бы я снял его в таком виде. И его спросил: «Можно я вас сниму так, чтобы показать, что вы человек очень простой?», он ответил: «Молодой человек, конечно, я простой человек и был таким всегда: когда был студентом, членом политбюро, первым секретарем, но кому-то это не нравилось».
«Как вы попали сюда, здесь вокруг охрана», — спросил он. «Да, я видел охрану, но решил не бояться. Одна моя приятельница итальянка сказала важную для меня фразу “Лучше умереть, чем все время бояться”. В этот момент раздался звонок, Дубчек сказал «Извините, это мой сын, мы им обещали в этот день уехать на дачу. Я и вам открыл, потому что думал, что пришел сын». Я не успел сделать его портрет и в отчаянии снял его без спроса со спины, когда он открывал дверь. Это фото можно найти в архиве Magnum. В этот же день я улетал в Париж и к своему удивлению на следующий день увидел в новостях, что Дубчек не уехал никуда, а собрал пресс-конференцию. Не исключаю, что те мои слова о страхе, задели его. Вообще во время этой поездки мне было страшно, я боялся не справиться — никогда не сталкивался с такими сложными заданиями. Я был недостаточно профессиональным фотографом, я еще не умел снимать репортажи.
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На выставке «Иной взгляд»
Что значило тогда быть профессиональным фотокорреспондентом?
Профессионализм — очень растяжимое понятие. Картье-Брессон называл себя любителем, и мне это нравится. Я тоже предпочитаю быть любителем. Профессионализм закрепощает нас, заставляет нас делать стереотипные вещи. Современная техника позволяет успеть сделать кадр в любых условиях, поэтому необходимо еще и художественное чутье, а оно приходит с большим опытом. Благодаря которому получаются снимки события, отличающиеся от сотен других. Моя проблема в первые годы работы в Magnum была в том, что я не знал, что нужно снимать, я же не был фоторепортером. Я испытывал невероятный стресс. Я тогда плохо говорил и по-французски, и по-английски. Если вы возьмете современных фоторепортеров Magnum, то они себя чувствуют как рыба в воде в любой стране, на любом задании, они прекрасно общаются с людьми. Нужно уметь договариваться, искать способы попасть, оказаться в нужный момент в нужном месте, встретиться с героями, а я этого еще не умел. Я еще не был репортером, не чувствовал себя им, но любил бродить в одиночестве. Я всегда помнил слова Анри Картье-Брессона: «Главное выйти на улицу, посмотреть что там». Хотя наши стили различаются, он близок мне своим аскетизмом.
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Работы Нанны Хайтман
Какие фотокорреспонденты сейчас нужны агентству?
Я считаю, что Magnum должен принимать людей, не только умеющих фотографировать, с чувством стиля, но и тех, кто является личностью. Нужно уметь «переварить» отснятое, уметь отобрать фотографии. Год назад мы приняли нового кандидата — немецкого фотографа Нанну Хайтман. Ей 25 лет — она самый молодой фотограф агентства, ее мама из России, поэтому Нанна великолепно говорит по-русски. Она широко представлена на выставке, устроители гордятся, что в последнюю минуту представили публике репортаж о московских врачах, которые работали в «красной зоне» — Нанна очень смелая и талантливая девушка.
Как вы снимаете в Москве во время карантина?
Мэрия Москвы предложила мне участвовать в проекте о пандемии, но вдруг я сам попал под карантин и мне запретили в течении 14 дней выходить из дома. На свое место я как раз предложил Нанну. Я тайно иногда выходил по ночам тихонько в своем дворике снимал ночные отражения. Организаторы увидели, что эти фотографии ложатся в историю и когда дедлайн отодвинули, то меня включили в проект. Никаких событий не было, я ходил по дворам, подглядывал в окошки, смотрел как наши арки освещены и вдруг обнаружил, что это все не совсем банально можно увидеть, можно передать атмосферу. Сделал для себя много открытий.
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Модники Ленинграда. СССР, 1987 © Фердинандо Шанна/ Magnum Photos
Есть стереотип о том, что фотокорреспонденту не обязательно быть углубленным в мир искусства, ходить в музеи, достаточно быть достаточно ловким и смелым, когда дело касается съемок событий наподобие Майдана.
Да, есть фотографы, которые не любят ходить в музеи, просто любят рисковать — это не трагедия, это их достоинство. Но эти фотографы видят только событие, к сожалению, и не оглядываются вокруг себя. Фотография не терпит банальностей. Вы должны что-то новое показать. И поэтому есть две вещи: или же это небанальное событие, то есть событие неповторимое, или же обыденную жизнь нужно увидеть небанальным взглядом. Потому что все остальное уже скучно и все миллион раз это видели. Я, например, исхожу из этих двух начал. Когда вам говорят сделать фотографии Москвы, где ходит тысяча людей и тоже снимают, то обыкновенные вещи вы должны видеть небанальным взглядом. Картье-Брессон начинал как художник, этим он мне близок. Я его часто встречал в музеях. Это человек-искусство, при том, что он более репортер, чем я. Он настоящий репортер. Но, когда он познакомился с Робертом Капой, одним из основателей Magnum, то на вопрос «Кто ты?» Картье-Брессон ответил: «Я – сюрреалист». На что Капа ему ответил: «Пожалуйста, никогда не повторяй и никому не говори это. Ты – репортер. И с этого момента ты только репортер». После чего Картье-Брессон принял эти условия, согласился с ним. Капа научил его снимать репортажи.
В почти любом тексте о вас фигурирует такая фраза «Единственный фотограф из России в агентстве Magnum».
Mоей вины здесь никакой нет. Я поступил в агентство еще в 1988 году, ходил спокойно, никто меня не знал, пока не появился интернет и система ценностей, в которой этот пафос играет роль. Я делаю то, что умею и с удовольствием помогаю всем российским фотографам, кто мечтает оказаться в Magnum. Я вообще не понимаю понятия «российский фотограф». В этой сфере нет языка — здесь язык общий.
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Красная площадь. Москва, СССР, 1965 © Томас Хепкер/ Magnum Photos
С точки зрения фотоискусства это не имеет значения. Но для подачи в медиа и для зрителей принадлежность к бренду имеет значение.
Здесь играет роль национализм и ничего более. Но искусство — это не футбол. И, слава Богу, в нем наций не существует.
Сама причастность к бренду Magnum для вас имеет значение?
Никакого. Я в любом случае занимался тем же. Иногда, бывает, завидуешь, что Magnum не такой динамичный, как другие агентства. И бренд имеет значение, бренд мне дал многое, а теперь я даю бренду. Но если человек самодовольный и его честолюбие тешит причастность к бренду, то это ведет к деградации.
А что развивает?
Развивает одно качество: страсть познания, любопытство — так вы формируетесь. Меня мало интересует коммерческая фотография. Иначе я бы уже давно перестал снимать: нумеровал бы фотографии, организовывал бы свои бренды, рейтинги, сделал бы свой магазин и был бы продавцом. Феномен фотографии — в фантастической свободе. Занимаясь созданием бренда, вы свободу теряете.
В чем уникальность Magnum и работы в нем для фотографа?
Агентство Magnum было создано, в первую очередь, чтобы сохранять фотографию. Феномен Magnum заключается в том, что они первые научились правильно вести архив, в отличие от других агентств и журналов. Принцип агентства был в том, чтобы уважать копирайт фотографа, то, что фото принадлежит фотографу, а не журналу. В Советском Союзе эта практика прижилась не сразу, потому что права на снимки отдавались изданию. А вот в Magnum фотографы добились того, что права всегда принадлежат фотографу. Это первое достижение. Второе – Картье-Брессон печатал свои фотографии с границами по периметру: было видно, где заканчиваются границы изображения — чтобы никто не смог его кадрировать по своему желанию — сейчас они спрашивают у вас разрешение. Это тоже уважение к копирайту. Раньше человечество не понимало, что хранить архив фотокорреспондентов нужно и что это когда-то будет ценно.
Другие агентства так не делают?
Агентства может быть и делают, а вот журналам все равно: они забывают про фотографии, а иногда и про оплату. Агентство Magnum этим и занимается — освобождает фотокорреспондентов от организационной рутины. Они позволили нам быть пророками, взяв на себя функцию священников. Пророк дает истину, а священник ее охраняет.
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