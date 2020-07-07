Закрашенная урбан-фреска с портретом Иосифа Бродского снова появилась — теперь на «Пяти углах»

Закрашенная 25 мая на улице Пестеля убран-фреска с изображением Иосифа Бродского 7 июля «возродилась» в новом месте — под одной из крыш на «Пяти углах». Бизнесмен Олег Лукьянов — инициатор акции, которая была придумана к юбилею поэта, рассказал «Фонтанке», что портрет обрел новый дом по инициативе «друзей Иосифа Александровича», а высота поможет избежать повторного закрашивания коммунальными службами. В мае история с уничтожением портрета напротив дома Мурузи, где жил Бродский, а сейчас располагается музей его имени, приобрела всероссийский резонанс, как в социальных сетях, так и в медиа — сюжеты о ситуации появился даже в ток-шоу на центральных каналах. Главной мишенью стала завхоз школы № 189, на территории которой портрет появился. О том, что не так с этой историей, больше похожей на пиар-акцию, можно прочитать в разборе редактора рубрики искусство «Собака.ru».

Олег Лукьянов стал известен благодаря превращения стены в переулке Радищева в собственный «Открытый музей с репродукциями Ботичелли и Никаса Сафронова, которые наносит по своей технологии urban-фреска. Место превратилось в новую городскую селфи-достопримечательность, несмотря на то, что коммунальные службы регулярно закрашивали изображения. Кроме того Лукьянов создал убран-фрески в арке Центра Михаила Шемякина и во дворе Военно-медицинского музея. О том, зачем бизнесмен занялся «стрит-артом» и что об этом думают урбанисты и искусствоведы «Собака.ru» подробно рассказывала в прошлогоднем материале.