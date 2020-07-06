Музей современного искусства «Эрарта» не откроется в июле, несмотря на разрешение правительства Петербурга — в музее приняли решение перенести открытие на осень. В сентябре «Эрарта» вновь откроет двери для посетителей сразу с 9 новыми проектами от российских и зарубежных художников.
Музей современного искусства «Эрарта» перенес открытие на осень
Среди новых выставок, которые откроются в «Эрарте» в сентябре 2020 года — экспозиция работ ирландского модельера Филипа Трейси, приуроченная к 10-летию музея. Посетить ее можно будет со 2 сентября по 10 января 2021 года. Также музей представит экспозицию, посвященную закулисной жизни шоу Victoria’s Secret Fashion Show в снимках австралийского фотографа Рассела Джеймса. Среди других выставок — экспозиции, посвященные голограммам Хона Сонена, легендарным The Beatles в объективе Гарри Бенсона и другие.
Музей «Эрарта» откроется для посетителей 2 сентября 2020 года.
С 6 июля в Петербурге постепенно открывают двери музеи и выставочные залы: от ЦВЗ «Манеж» с масштабной фотовыставкой «Иной взгляд» до Некрополей Александра-Невской лавры. «Собака.ru» рассказывает, в куда можно пойти уже на этой неделе и какие открытия ждут нас на следующей. Спойлер: Эрмитаж и Русский музей откроются с 15 июля.
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