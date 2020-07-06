Музей современного искусства «Эрарта» перенес открытие на осень

Среди новых выставок, которые откроются в «Эрарте» в сентябре 2020 года — экспозиция работ ирландского модельера Филипа Трейси, приуроченная к 10-летию музея. Посетить ее можно будет со 2 сентября по 10 января 2021 года. Также музей представит экспозицию, посвященную закулисной жизни шоу Victoria’s Secret Fashion Show в снимках австралийского фотографа Рассела Джеймса. Среди других выставок — экспозиции, посвященные голограммам Хона Сонена, легендарным The Beatles в объективе Гарри Бенсона и другие.

Музей «Эрарта» откроется для посетителей 2 сентября 2020 года.

С 6 июля в Петербурге постепенно открывают двери музеи и выставочные залы: от ЦВЗ «Манеж» с масштабной фотовыставкой «Иной взгляд» до Некрополей Александра-Невской лавры. «Собака.ru» рассказывает, в куда можно пойти уже на этой неделе и какие открытия ждут нас на следующей. Спойлер: Эрмитаж и Русский музей откроются с 15 июля.