Gamma Pro и Русский музей проведут конференцию «Культура и медиа. Опыты XXI века»

Конференция пройдет в гибридном формате — как онлайн-трансляций, которые будут осуществляться из Русского музея с включениями из разных точек мира, так и офлайн-мероприятий. В программе — дискуссии о развитии культуры средствами мультимедиа, взаимодействии фестивалей с аудиторией в цифровой среде, современном эстетическом образовании, институциональной поддержке художественных сообществ, междисциплинарных аспектах культурного процесса, а также интерпретации классики и современности в пост-цифровую эпоху.

Все трансляции с переводом можно будет бесплатно посмотреть 10 июля на сайтах Русского музея и фестиваля Gamma, а также в социальных сетях. Начало в 11:00. Полную программу можно узнать здесь.

Фестиваль Gamma проходит в Петербурге ежегодно. Он включает в себя обширную музыкальную и арт-программу, а также основанную в 2018 году международную конференцию о культуре и мультимедийных технологиях Gamma Pro. В 2020 году в конференции примут участие спикеры из России, Испании, Сингапура, Италии, Мексики, Франции, США, Швеции, Японии и Нидерландов.