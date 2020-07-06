«Манеж» открылся новой фотовыставкой, Эрмитаж на очереди — расписание работы музеев и галерей

Куда пойти уже на этой неделе?

ЦВЗ «Манеж»

Выставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективы фотографов агентства Magnum»

Манеж открывается первым из крупных институций и сразу большой выставкой «Иной взгляд. Портрет страны в объективы фотографов агентства Magnum», смонтированной еще на карантине. На двух этажах размещены более 250 работ, в том числе основателей агентства легендарных Роберта Капы и Анри Картье-Брессона, снимки единственного российского корреспондента Magnum Георгия Пинхасова, а также серия Нанны Хайтман о врачах московских больниц, которые боролись с эпидемией коронавируса весной этого года. От очереди в Мавзолей в 1947 году до предвыборной кампании Ельцина в 1996, от ленинградских перестроечных модниц до шаманов на берегу Енисея. Архитектура выставки — отдельный разговор: красные полы и зеркала превращают экспозиционные отсеки в магический лабиринт. Фото и комментарии куратора смотрите в материале «Собаки.ru», подготовленном во время монтажа.

Часы работы: 11:00–20:00, вход только по электронным билетам, которые можно купить тут