С 6 июля в Петербурге постепенно открывают двери музеи и выставочные залы: от ЦВЗ «Манеж» с масштабной фотовыставкой «Иной взгляд» до Некрополей Александра-Невской лавры. «Собака.ru» рассказывает, в куда можно пойти уже на этой неделе и какие открытия ждут нас на следующей. Спойлер: Эрмитаж и Русский музей откроются с 15 июля.
«Манеж» открылся новой фотовыставкой, Эрмитаж на очереди — расписание работы музеев и галерей
Куда пойти уже на этой неделе?
ЦВЗ «Манеж»
Выставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективы фотографов агентства Magnum»
Манеж открывается первым из крупных институций и сразу большой выставкой «Иной взгляд. Портрет страны в объективы фотографов агентства Magnum», смонтированной еще на карантине. На двух этажах размещены более 250 работ, в том числе основателей агентства легендарных Роберта Капы и Анри Картье-Брессона, снимки единственного российского корреспондента Magnum Георгия Пинхасова, а также серия Нанны Хайтман о врачах московских больниц, которые боролись с эпидемией коронавируса весной этого года. От очереди в Мавзолей в 1947 году до предвыборной кампании Ельцина в 1996, от ленинградских перестроечных модниц до шаманов на берегу Енисея. Архитектура выставки — отдельный разговор: красные полы и зеркала превращают экспозиционные отсеки в магический лабиринт. Фото и комментарии куратора смотрите в материале «Собаки.ru», подготовленном во время монтажа.
Часы работы: 11:00–20:00, вход только по электронным билетам, которые можно купить тут
Государственный музей городской скульптуры
Музейная сеть со «штаб-квартирой» у Александро-Невской лавры начинает работу с открытия трех некрополей: Некрополь XVIII века и Некрополь мастеров искусств, а также Некрополя «Литераторские мостки» на Волковском кладбище. В Некрополе мастеров искусств похоронены композиторы «Могучей кучки», художник Архип Куинджи, историк Николай Карамзин и другие важные деятели науки и культуры, каждый памятник и надгробная плита — произведение искусства. Еще несколько исторических кладбищ для тихих прогулок в гиде «Собака.ru».
Часы работы: 9:30–18:00. Билеты продадут при наличии маска, рекомендуется оплата банковской картой.
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
Младший брат ЦВЗ «Манеж», располагающийся неподалеку от Львиного мостика на Канале Грибоедова, открывается с 9 июля. Премьер не будет: зрителям покажут три выставки открытые буквально за пару дней до введения режима самоизоляции. Самая примечательная — Анатолия Заславского, лидера группы «Безнадежные живописцы» с портретами друзей и приятелей художника, отмечающего 80-летие. Автопортрет мастера в сине-зеленых тонах из 1980-х кажется особенно современным и похож на кадр из сериала про подростков.
Часы работы: ежедневно, с 12:00 и до 20:00. По средам: с 14:00 и до 21:00, при себе надо иметь маски и перчатки, вход только по электронным билетам, которые можно купить тут
Музей истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости и филиалы
С 6 июля снова можно гулять по Петропавловской крепости, заходить в Петропавловской собор, смотреть на быт политических заключенных дореволюционного времени в Тюрьме Трубецкого бастиона, а посетить Музей космонавтики и ракетной техники. Кроме того открыты Монумент героическим защитникам Ленинграда на Площади Победы и Шлиссельбургская крепость Орешек — вариант для загородной поездки на выходные.
Режим работы: информацию о посещении музеев смотрите на сайте
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
Литературный музей с самым уютным садом открывается 7 июля. Можно будет пройтись с аудио-гидом по мемориальной квартире Анны Ахматовой и «Американскому кабинету Иосифа Бродского». О джазовых концертах в тени деревьев и новых выставках ленинградской графики 20–30-х годов пока речи не идет, зато побродить по музею можно будет практически в одиночестве. Подробнее о том, как музей превратился в современное культурное пространство читайте в материале «Собака.ru».
Часы работы: Чтобы попасть в музей нужно записать на определенное время тут и подойти к кассе за пять до начала сеанса, чтобы успеть выкупить билеты. Необходимо взять с собой маску и перчатки.
Музей Достоевского
Еще один литературный музей, открывающийся 7 июля. Кроме мемориальной части, реконструирующий быт семьи писателя, есть еще и литературная, куда более эффектная и передающая атмосферу произведений Достоевского.
Часы работы: все дни кроме среды и понедельника с 11:00 до 18:00, среда — с 13:00 до 20:00, понедельник — выходной. Подробнее о новых правилах посещения на сайте музея.
Галерея MYTH
Выставка Дженды Флюид (Антонины Баевер) «Нечистая сила искусства. Камерная соната»
Исследование новой актуальности барокко и визуальной идентичности российской современности. Выставка принимает форму торжественного суаре, посвященного судьбам Петербурга в контексте мировой культуры. В этот раз автор обращается к малой музыкальной форме, состоявшейся в барочную эпоху, и осмысляет ее согласно сегодняшним вызовам современности.
Режим работы: Выставка работает до 12 июля, записаться можно тут
В галерее, расположенной в непроходимо месте в середине Большого проспекта Васильевского острова открывается уже вторая за лето выставка — «Эквилибрист» объединила живопись и объекты молодых российских художников: от ювелирно-механистических коллажей Татьяны Серовой до светящейся скульптуры Василиссы Саврасовой, объекты которой в прошлом году украшали Василеостровский рынок.
Режим работы: попасть можно по предварительной записи по телефону +7 (921) 945-58-55
Antonov gallery
Андрей Андреев «От зари до зари»
Галерея с панорамными окнами на улице Рубинштейна открылась выставкой «на злобу дня» — проектом «От зари до зари» выпускника отделения графики Академии Художеств Андрея Андреева. Как сообщает кураторский текст: «Андрей Андреев создает имперсональный образ Ковида, который является собирательным образом человечества эпохи коронавирусной пандемии. Этот образ сочетает в себе признаки обоих полов, а зеленый цвет их кожи напоминает юникод-эмоджи вируса и того самого альтрайтовского лягушонка Пепе».
Режим работы: Выставка работает до 9 августа с 12:00 до 20:00 каждый день кроме понедельника. Предварительно надо договориться о посещении по телефону +7 981 683 9299
Что откроется со следующей недели?
Государственный Эрмитаж
15 июля откроются двери Главного музейного комплекса, протянувшегося от Зимнего дворца до Эрмитажного театра. Чтобы обеспечить безопасность посетителей подготовлено несколько маршрутов — передвигаться можно будет только по ним. Подробности появятся на сайте музея на этой неделе. Главный штаба (где томится так и не увидевшая зрителей выставка современного корейского искусства) тоже планируют открыть 15 июля — там тоже «проложат» специальные маршруты.
Режим работы: следите за информацией на официальном сайте
Русский музей
С 15 июля открываются Михайловский дворец и корпус Бенуа — комплекс музея на Площади Искусств. Как и в Эрмитаже, в Русском музее разработали специальный план навигации по экспозиции. Первой из временных выставок откроется для зрителей проект «Память» в корпусе Бенуа, посвященной Великой отечественной войне: мотивам войны, победы и памяти в работах таких авторов как Гелий Корнев, Евсей Моисеенко, Валентин Сидоров. 30 июля произойдет выставочная ротация — в корпусе откроют часть масштабной экспозиции «Художники и коллекционеры – Русскому музею. Дары. 1898–2019. Избранное» с живописью, скульптурой и графикой второй половины XIX – середины XX века. Проект по задумке должен задействовать почти все дворцы-площадки музея, но о датах их открытия пока не известно.
Режим работы: следите за информацией на официальном сайте музея
Музеи ГМЗ «Петергоф»
Хотя парки Петергофа открылись 3 июля, музеи и дворцы пока остаются закрытыми. Единственное исключение — Большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме с восстановленными парадными интерьерами времен Александра Даниловича Меньшикова, приехать туда можно будет с 17 июля.
Режим работы: следите за информацией на официальном сайте музея
Кунсткамера
C 14 июля открывается старейший музей Санкт-Петербурга и России, в котором анатомические коллекции 17–18 века (те самые «уродцы») сочетаются с экспозициями, посвященными народам Азии, Америки, Африки, а также научным музеем Ломоносова.
Режим работы: Вход осуществляется по сеансам, записаться можно в форме по ссылке
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