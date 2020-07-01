Михаил Пиотровский заявил о том, что Эрмитаж откроется не раньше середины июля

«Что такое «открывается музей»? Это значит, сотрудники музея приходят в него, начинают работу фонды. Учреждения культуры будут открываться тогда, когда они могут, согласно правилам и санитарным ограничениям. Когда все эти ограничения будут выполнены, люди в небольшом количестве начнут приходить в музеи. Эрмитаж, как и планировалось, будет открываться в середине июля», — подчеркнул он.