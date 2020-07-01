Государственный Эрмитаж не откроется для посетителей 6 июля, несмотря на изменения в постановлении правительства, согласно которым возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность. Об этом заявил директор музея Михаил Пиотровский сегодня, 1 июля.
Михаил Пиотровский заявил о том, что Эрмитаж откроется не раньше середины июля
«Что такое «открывается музей»? Это значит, сотрудники музея приходят в него, начинают работу фонды. Учреждения культуры будут открываться тогда, когда они могут, согласно правилам и санитарным ограничениям. Когда все эти ограничения будут выполнены, люди в небольшом количестве начнут приходить в музеи. Эрмитаж, как и планировалось, будет открываться в середине июля», — подчеркнул он.
Он также рассказал о том, что музей никак по-особенному к открытию не готовится, но строго соблюдает правила Роспотребнадзора, которые будут действовать и при открытии Эрмитажа.
Напомним, с 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в ТЦ), а также бани и банные комплексы. Также с 6 июля снимается ограничение на площадь торгового зала объектов розничной торговли — теперь работать могут магазины, имеющие отдельный вход для посетителей и площадь зала более 400 квадратных метров.
В городе уже открываются парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, летние кафе и зоопарк, а также туристическая навигация по Неве. А еще стало известно, когда можно будет посетить парки Петергофа и полюбоваться фонтанами.
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