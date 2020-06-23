9 июня художнице и активистке из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой было предъявлено обвинение в распространении порнографии — ей грозит срок до 6 лет. На примере кейса Юлии «Собака.ru» разбирается в том, где пролегает грань между искусством и порнографией, как художницу поддерживает сообщество и что происходит в России юридической практикой в подобных делах.
Что не так с обвинением в порнографии художницы Юлии Цветковой, за которую вступаются Познер, Собчак и Айдан Салахова
Что произошло?
Юлия Цветкова преподавала английский и рисование в «Спартанской студии» — первом в Комсомольске-на-Амуре частном центре раннего развития, открытом мамой девушки Анной. При центре Юлия запустила детский театр «Мерак», со студентами которого художница планировала провести фестиваль активистского искусства «Цвет шафрана» и показать четыре постановки: сатирический спектакль о вреде оружия «Благослови-Господа-И-Амуницию-Его», танцевальную миниатюру о Пражской весне «Весна», танцевальную миниатюру о травле «Неприкасаемые» и спектакль о гендерных стереотипах «Голубые и розовые». Фестиваль в итоге не состоялся, а у девушки начались проблемы. Осенью 2019 года на Юлию завели дела об ЛГБТ-пропаганде и распространении порнографии за рисунки, опубликованные в паблике «Монологи вагины». Этот паблик во Вконтакте Юлия вела в свободное время.
«“Монологи вагины” — это суперклассная тема, но настолько маленький мой проект, что даже странно,— говорит она. — Во “ВКонтакте” было очень много групп на подобную тематику, но они были заброшены. Сначала я не была уверена, что смогу найти достаточно материала; ну, типа, не может же быть много картин про вагину, но оказалось, что их так много, нереально много», — рассказывала Юлия изданию «Такие дела». Картинки, которые девушка размещала в паблике часто были абстрактными и лишь в немногих можно было четко распознать, что же на самом деле там изображено. Сейчас в паблике состоит 2130 человек, на момент заведения уголовного дела подписчиков было еще меньше. Собственные рисунки Юлии, которые сейчас распространяют поддерживающие ее люди, и вовсе невинны: даже завуалированного изображения половых органов там нет — только высказывания о нормальности неидеальной кожи, менструации и морщин у женщин.
23 ноября 2019 года активистку отправили под домашний арест по делу о распространении порнографических материалов. 16 марта 2020 года суд в Комсомольске-на-Амуре освободил Юлию из-под домашнего ареста и отпустил под подписку о невыезде. 9 июня ей было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети "Интернет"». По этой статье предусматривается наказание сроком до 6 лет лишения свободы. Высказывания Юлии в поддержку ЛГБТИК на своих страницах в соцсетях наводит ее сторонников, в том числе, в художественном сообществе, на мысли о том, что преследование связано не с пабликом «Монологи вагины», а с активистской деятельностью художницы. Среди известных людей, которые поддержали Цветкову — Ксения Собчак, Рената Литвинова и Владимир Познер.
Может ли картина с вагиной висеть в музее?
Пока Юлия сидела под домашним арестом весной, в ее поддержку выступили не только медиа-персоны, но и российские художники, в том числе Айдан Салахова, которая запустила флэшмоб под с предложением выкладывать под хэштегом #вагинадляследователя изображеия вульв. Надо отметить, что Салахова — одна из первых галеристок России, дочь известного советского мастера Таира Салахова и признанная в мире contemporary art художница — сама сталкивалась с непониманием своих работ. Например, в 2011 году ее произведения были представлены в павильоне Азербайджана на Венецианской биеннале, однако вскоре после открытия две скульптуры были убраны, в том числе «Черный камень», на которой священный камень в Мекке изображен в обрамлении, напоминающем женские половые органы. «И откуда людям, которые преследуют Цветкову, знать, что изображения вагины давно висят в музеях? Значит, надо просвещать людей, устраивать виртуальные выставки, лекции», — рассказывает Салахова в своем недавнем интервью.
Действительно, изображения половых органов или символы, к ним отсылающие, — обычное дело и в классическом, и тем более в современном искусстве. В прошлом году искусствовед из Петербурга Мария Штанова даже запустила twitter-тред «Один лайк — один пенис» и выкладывала фотографии произведений Античности, Средневековья и Ренессанса. Одна из самых показательных работ в контексте спора «искусство или порнография» — полотно «Происхождение мира» Гюстава Курбе 1866 года. Сейчас картина находится в собрании парижского Музея Орсе, до этого ей владел психоаналитик Жак Лакан. Работа, которая до сих пор почему-то считается провокационной, была источником вдохновения для Марселя Дюшана и Аниша Капура. Важно понимать, что изображения вагины — общее место для феминистского искусства, которые вряд ли кого-то могут шокировать. Например, в 1979 году появилась инсталляция американской художницы Джуди Чикаго «Званый ужин», которая представляет собой банкетный стол на 39 персон, каждое место за которым предназначено одной из величайших женщин в истории западной цивилизации и отмечено её именем и символами её достижений. На многих тарелках находятся скульптурные изображения цветов или бабочек, символизирующих вагину. Работа музифицирована — находится в собрании Бруклинского музея в Нью-Йорке.
Если говорить о фаллических символах, то они присутствуют в работах таких культовых художниц как Яёи Кусамы и Луиз Буржуа, выставка которой в 2001 году проходила в Эрмитаже. Пожалуй, самый известный мировой арт-деятель, в отношении которого велось расследование по поводу распространения порнографии — китайский медиа-художник Ай Вейвей. Художник преследуется на родине за свои политические взгляды и критику Коммунистической партии, неоднократно находился под арестом, долгое время не мог получить паспорт для путешествий за рубеж. Несмотря на расследование, обвинения о распространении порнографии художнику в итоге не были предъявлены.
После предъявления обвинения Юлии Цветковой, началась вторая волна флэшмобов, но совсем не такая мощная, как весной, — художники выкладывают в сеть свои рисунки с изображением вагины, показывая, что это не имеет ничего общего с порнографией. СМИ — как правозащитные, так и глянцевые, публикуют колонки в защиту художницы.
Несколько телеграм-каналов, которые ведут сотрудники московских арт-институций, координируют онлайн-выставку в поддержку Юлии и пытаются привлечь внимание сообщества к ситуации. Яна Сидоркина, администратор паблика «Ты сегодня такой Пепперштейн», бывшая сотрудница Музея «Гараж», комментирует: «Год назад получило огромный резонанс дело Ивана Голунова — это прекрасный пример цеховой солидарности. Мы вместе с другими художниками, кураторами и искусствоведами решили также объединить всех коллег в этой непростой борьбе с невежеством. Для суда мы собираем искусствоведческие анализы работ от российских и зарубежных экспертов. Также мы в контакте с одними из лучших российских адвокатов, находимся в переписке с мамой Юли, попутно рассказывая обо всех новостях. Также будет проведена онлайн-выставка работ в поддержку Юлии. Плюс к этому пытаемся решить вопрос через местные власти. Хабаровский край далек от Москвы и не все стандартные методы солидарности сработают».
Куратор Лиза Савина считает, что назрел запрос на ограждение искусства от народной экспертизы и уголовных преследований за способ самовыражения, которые возникают как следствие такой народной экспертизы. «Я несомненно поддерживаю все инициативы художественного сообщества — для него это важный акт сопричастности и собственно язык, на котором это сообщество говорит. Но я боюсь, что для общества в целом, которое фраппирует даже давно музеефицированный Курбе, этот визуальный жест не прозвучит достаточно убедительно. Мы опять поговорим сами с собой».
Среди громких российских скандалов, в которых слова искусство и порнография оказывались рядом — ситуация с закрытием выставки «Джок Стерджес. Без смущения» с фотографиями нудистов и их детей в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве, в 2016 году. Организаторы не скрывали, что в 1990-х в США фотографу предъявлялись обвинения в аморальности, но позже он был оправдан судом. Выставка вызвала возмущения у консервативных общественных деятелей и блогера Лены Миро. Уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова потребовала закрыть московскую выставку известного американского фотографа Джока Стерджеса, обвинив организаторов из Центра фотографии имени братьев Люмьер в демонстрации детской порнографии. В итоге организаторы решили закрыть выставку, «чтобы не навредить всему Центру фотографии».
Как работает статья о распространении порнографии
Чтобы разобраться в кейсе Юлии с юридической точки зрения мы обратились за комментариями к юристу Руслану Гацалову, директору центра правовой защиты творческой индустрии АртЛоу
Статья 242 УК РФ «Незаконное распространение порнографических материалов и предметов» — впервые появилась в УК РФ в 1996 году. Пройдя сквозь годы, статья претерпела некоторые изменения на фоне государственной кампании по борьбе за нравственность. Итогом проведения кампании стало принятие положение о блокировке запрещенных интернет-ресурсов, сама же формулировка статьи была изменена на «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Опасность преступления состоит в циничном изображении полового акта. Это может препятствовать нормальному развитию несовершеннолетних. Приведем пример из судебной практики.
Гражданин Ш. работал художником, был самозанятым. Он искал клиентов в Интернете, рисовал на заказ. Однажды ему поступил заказ создать порнографические картинки. Он согласился, так как оплата была высокая. Впоследствии его изображения были опубликованы на онлайн-портале для публичной демонстрации. Ш. проставил там свой фирменный знак, по которому его нашло следствие. Ш. был арестован, но из-за того, что он только выполнял заказ, а не сам распространял эти изображения, ему дали условный срок. Заказчика нашли, посадили в тюрьму.
Статья расследует опасные преступления, поэтому чаще выносит обвинительные приговоры. Только в 2017 году по ней проходило 215 дел, из которых 203 – по 3 части, только 3 – по второй. 11 человек сели в тюрьму. 181 получили условный срок, 1 – ограничение свободы, 7 – штраф, 3 – исправительные работы, 1 – обязательные, 1 был признан невменяемым.
Искусство или порнография: кто и как определяет?
Российское уголовное законодательство не содержит определения «порнографические материалы», отсутствуют также соответствующие разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Ст. 242 УК содержит понятие «порнографическая продукция» — это живописные, графические, литературные, музыкальные и иные издания (фотографии, картины, рисунки, плакаты, кино- и видеофильмы и т. д.), в которых грубо натуралистически, непристойно изображается половой акт с акцентом на физическом контакте половых органов и физиологии половых отношений. После появления ФЗ №436 у экспертов возникла возможность выделить признаки порнографической продукции при проведении экспертизы. Обязательные признаки порнографии: изображение или описание половых органов, изображение или описание полового сношения, изображение или описание действий сексуального характера, сопоставимого с половым сношением.
Модельный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в п. 15 ст. 3 содержит следующее определение:
«Информация порнографического характера — не имеющее научного, медицинского или учебного предназначения описание или фото-, видеоизображение или иное изображение (в том числе созданное средствами компьютерной графики, анимационными или иными изобразительными средствами) реально совершаемого человеком или имитируемого им полового сношения или иных действий сексуального характера, в том числе совершаемых в отношении животного, а также натуралистическое описание или изображение половых органов человека в сексуальных целях или иных интимных сторон жизни человека, связанных с удовлетворением сексуальных потребностей.»
Для порнографического изображения характерно отсутствие художественной составляющей, раскрывающей человеческие взаимоотношения, смакование непристойных сцен сексуального характера. В порнографии изображения половых органов акцентированы, при этом отсутствует эстетическая, нравственная, художественная или историческая ценность. В данном случае преследуется лишь одна цель — возбуждение и удовлетворение половых эмоций. Смело можно говорить о том, что порнография сводит все взаимоотношения людей к физиологии, тем самым дегуманизирует человека и эротику. Немаловажным является и тот факт, что порнография является частью индустрии развлечений и ее основная цель – получение прибыли через эксплуатацию одного из основных инстинктов человека.
В каждом конкретном случае приходится проводить комплексную экспертизу, так как нет единого понятия порнографии. Исследования производятся посредством искусствоведческой, культурологической и сексологической экспертизы. Сложность в том, что между порнографией и эротической продукцией проходит очень тонкая грань. На практике чаще всего привлекаются эксперты в области художественного искусства, кино, теле и видеоиндустрии. Выводы экспертов не могут быть положены в основу заключения, так как они не являются результатом использования специальных познаний в соответствующей области, а лишь являются субъективной оценкой, которая основывается на личных предположениях, представлениях о морали и т.д.
Комментарий Руслана Гацалова относительно дела Юлии:
«Творчество всегда было и по сей день остается зоной свободы человеческого духа, его некоего раскрепощения. Творческие люди издавна отстаивают право быть собой, а в текущих реалиях, когда так яро видно противостояние различных движений, таких как бодипозитив, ЛГБТ и т.д. многие творческие натуры, которые обладают врожденным инстинктом свободы, стараются отобразить свое мнение в произведениях искусства. Очень огорчает тот факт, что на законодательном уровне до сих пор нет чётко определённой границы между высокохудожествеными произведениями и порнографией, которая бы помогла определить реально виновных лиц».
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