Что не так с обвинением в порнографии художницы Юлии Цветковой, за которую вступаются Познер, Собчак и Айдан Салахова

Что произошло?

Юлия Цветкова преподавала английский и рисование в «Спартанской студии» — первом в Комсомольске-на-Амуре частном центре раннего развития, открытом мамой девушки Анной. При центре Юлия запустила детский театр «Мерак», со студентами которого художница планировала провести фестиваль активистского искусства «Цвет шафрана» и показать четыре постановки: сатирический спектакль о вреде оружия «Благослови-Господа-И-Амуницию-Его», танцевальную миниатюру о Пражской весне «Весна», танцевальную миниатюру о травле «Неприкасаемые» и спектакль о гендерных стереотипах «Голубые и розовые». Фестиваль в итоге не состоялся, а у девушки начались проблемы. Осенью 2019 года на Юлию завели дела об ЛГБТ-пропаганде и распространении порнографии за рисунки, опубликованные в паблике «Монологи вагины». Этот паблик во Вконтакте Юлия вела в свободное время.

«“Монологи вагины” — это суперклассная тема, но настолько маленький мой проект, что даже странно,— говорит она. — Во “ВКонтакте” было очень много групп на подобную тематику, но они были заброшены. Сначала я не была уверена, что смогу найти достаточно материала; ну, типа, не может же быть много картин про вагину, но оказалось, что их так много, нереально много», — рассказывала Юлия изданию «Такие дела». Картинки, которые девушка размещала в паблике часто были абстрактными и лишь в немногих можно было четко распознать, что же на самом деле там изображено. Сейчас в паблике состоит 2130 человек, на момент заведения уголовного дела подписчиков было еще меньше. Собственные рисунки Юлии, которые сейчас распространяют поддерживающие ее люди, и вовсе невинны: даже завуалированного изображения половых органов там нет — только высказывания о нормальности неидеальной кожи, менструации и морщин у женщин.