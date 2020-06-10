«Не согласовывай»: Loketski представил новую работу с тремя заповедями стрит-арт художника



Фотографией новинки Loketski поделился в своем Instagram-аккаунте. Он написал на трех осколках бетонных плит заповеди стрит-арт художника — «не убий», «не укради» и «не согласовывай стрит-арт». И подписал: «Все, что я думаю о стрит-арте, — в одной работе».

Следом художник поделился координатами трех плит 60.077911, 30.329326.

Напомним, в феврале петербургский уличный художник Loketski, известный своими работами на Парнасе, открыл первую персональную выставку. Экспозиция разместилась в Институте философии человека РГПУ имени Герцена на Малой Посадской улице. Выставка была поделена на три блока — ретроспектива уличных работ Loketski, фотографии жителей Парнаса и интервенции Loketski в учебное помещение.

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, уличный художник Loketski разместил выдержки из документа на руинах бетонной плиты. Спустя месяц он закрасил стрит-арт черной краской так, что плита стала напоминать мемориал. Художник утверждает, что прошлая Конституция — это «текст, который мы теряем».

В своих первых работах Loketski использовал бетонные ограждения. На православную Пасху Loketski изобразил поздравительный стрит-арт в виде кулича, пасхи и яиц. Ранее Loketski создал стрит-арт «урну любви» — первая работа из серии «Раздельный сбор чувств» призвана напомнить, что «любовь не выбросишь». Плачущего Цезаря в рамках работы «Красоту спасет Рим». «Экономически невыгодную мать» — арт-объект, посвященный пожарам в Сибири, а также «Дверь в светлое будущее» — работу, затрагивающую проблемы взросления и ответственности. В конце мая на Парнасе появилась новая инсталляция «Когда-нибудь здесь будет что-нибудь» — метафоричный первый камень будущего парка на Заречной улице. А недавно на Парнасе появился «Философский камень» и раненый Наполеон со снежинкой во лбу.