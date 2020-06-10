На этой неделе в «Манеже» завершился монтаж выставки «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum» — масштабное фотополотно об истории России второй половины XX века. «Собака.ru» показывает как выглядит пространство первой выставки, смонтированной на самоизоляции рассказывает, что увидят зрители после того, как она закончится.
«Манеж» смонтировал выставку на самоизоляции: как выглядит проект с работами Картье-Брессона, Капы и Пинхасова
На двух этаж «Манежа» смонтированы более 250 работ фотографов агентства Magnum Photos. Оно было создано пятью друзьями и легендарными фотографами — Робертом Капой, Анри Картье-Брессоном, Джорджем Роджером, Дэвидом Сеймуром и Уильямом Вандивертом. На выставке зрители увидят портрет СССР / России с 1947 по 2019 годы в работах 39 документальных фотографов, в числе которых Ева Арнольд, Евгений Пинхасов, Томас Дворжак и конечно, основатели Magnum. Несмотря на то, что агентство обычно предлагает музеям и культурным институциям уже собранные гастролирующие выставки, Манеж выступил с инициативой собрать абсолютно новый культурологический проект из архивов Magnum Photos и Фонда Анри Картье-Брессона, посвященный России. Выставочное пространство разделено на десять зон, по десятилетиям. На первом этаже Манежа будут собраны фотографии эпохи СССР с 1947 года до конца 1980-х, второй этаж станет визуальным рассказом про новую Россию с 1990 года до наших дней.
Частью выставки стала библиотека со свободным доступом к книгам, посвященным путешествиям фотографов Magnum по России, и к фотоальбомам фотографов-участников. Партнер библиотеки — книжный магазин «Подписные издания».
Анна Кирикова
Руководитель проекта, советник директора Манежа по международному сотрудничеству
В истории обновленного Манежа «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum» — это первая столь крупная фотовыставка. Мы стараемся показывать не только живопись, скульптуру, искусство в целом, но и серьезные культурологические высказывания совсем другого формата. Все знают, что такое Magnum Photos, насколько это великое фотоагентство. Мы долго думали, как правильно этот проект представить. Сначала шли переговоры о том, чтобы привезти в Манеж одну из их гастролирующих выставок, но потом у Павла Пригара возникла идея показать именно Россию глазами фотографов Magnum — этого никто никогда раньше не делал. Абсолютно исторический шаг.
С самого начала работа шла в плотном взаимодействии между куратором Ниной Гомиашвили, нашей командой и агентством Magnum в лице директора по международным выставкам Андреа Хольцхер, которой мы невероятно благодарны за терпение и отзывчивость. Фотографии для выставки печатались в Париже (во многих случаях под руководством и надзором самих фотографов), и нам очень повезло, что снимки успели приехать к нам в самый последний момент перед закрытием границ между Францией и Россией. Процесс монтажа занял чуть больше времени, чем планировалось изначально, из-за того, что доступ застройщиков и монтажников в зал был количественно ограничен по соображениям безопасности. В итоговой застройке самое удивительное — то, как нам удалось превратить огромный выставочный зал в настоящий кунстхалле с уютными пространствами. Архитектурой выставки занималась Агния Стерлигова и ее бюро PLANET9, а одним из источников вдохновения — выставка в лондонском Музее дизайна, посвященная Стэнли Кубрику.
Нина Гомиашвили
Куратор проекта, историк фотографии
Проект как идея родился уже два года назад, но серьезная работа по отбору, концепции и созданию архитектуры выставки — все это идет рука об руку — началась осенью 2019 года. И так как архив Магнум совершенно бездонный, в первую очередь нужно было понять, как систематизировать показ. Мы решили остановиться на поэтапной истории про эпохи — начиная с 1947 года и, как теперь у нас получается, по сегодняшний день: около недели назад в выставку добавился проект Нанны Хайтманн «Просто стой и смотри», посвященный врачам и пациентам 52-й московской больницы во время коронавируса.
Отбор был самым болезненным для меня этапом работы. Случайных фотографий в архиве Magnum нет, каждая из них достойна отдельного разговора, и поэтому выбрать лучшее из лучшего практически невозможно. Я была совершенно потрясена этим архивом, он до сих пор мне снится. Несмотря на то, в выставке принимает участие большое количество фотографов и есть временной разброс в 70 лет, я хотела провести общую линию — при отборе фотографий я сразу представляла их на стене. Мне было очень важно, чтобы один фотограф через запятую общался со следующим на стене, чтобы разговор был максимально непрерывным. Надеюсь, у меня это получилось. Там нет — знаете, как в музыке — стаккато: это общая история, рассказанная разными языками, разными глазами, разными сердцами.
Среди представленных на выставке работ — 3 кадра Георгия Пинхасова, который в 80-е фотографировал на съемках фильма Андрея Тарковского «Сталкер». Пинхасов — единственный фотограф из России в знаменитом агенстве, хотя он сам не любит подчеркивать свою национальную принадлежность. «Я вообще не понимаю понятия “российский фотограф”. Язык фотографии общий для всех. Имеет ли значение, что стоит под фотографией?» Среди фотосерий Пинхасова есть и Тбилисские бани в 1988 году, и актриса Тильда Суинтон в 1992 году, и пост-советская ночная жизнь Москвы и Петербурга 1993 года. Пинхасов восхищается основателем Magnum Анри Картье-Брессоном, который приезжал в Россию в 1954 году по заданию журнала Life. В интервью журналу «Афиша» он рассказывал: «Я опять приведу в пример Картье-Брессона. Он был французский фотограф. Но как он показал нас! Он приезжал снимать Советский Союз в то время, когда я только родился. В 50-е годы. И я как-то задумался: а была у моей мамы шляпка с вуалью? Мне казалось, что она ее носила. Потом думаю: какая еще вуаль в те времена. По-моему, все шляпки были отменены. Но я не помню. Никаких свидетельств нет. И вдруг случайно в моей жизни появляется книжка Картье-Брессона, и я с волнением ее открываю и вижу эпоху моего детства… и дам в шляпках тоже!»
Кроме архивных кадров о российском прошлом на выставке будут работы Нанны Хайтман, которая снимала в московских больницах в разгар эпидемии коронавируса. Эту съемку создатели проекта увидели в издании «Такие дела» и приняли решение включить в экспозицию. Хайтман — самая молодая фотокорреспондентка Magnum. Кроме того зрители увидят фотосерию девушки 2018 года о реке Енисей и жителях окрестных мест.
Московские музеи открываются с 16 июня, некоторые — уже для посетителей, как Музей «Гараж». О сроках открытия выставки в «Манеже» пока не известно. Директор институции Павел Пригара рассказал в интервью «Собака.ru»: «Знаете, искусство — это важная история для любого человека, особенно человека в тревожном психологическом состоянии. Существует некое противоречие между тем, что ты можешь зайти в большой магазин, но не можешь при соблюдении тех же самых требований очутиться в выставочном зале. Мы, конечно, ведем консультации государственного регулирования, в том числе с Роспотребнадзором. Я считаю, что для Петербурга наше открытие будет иметь огромное символическое значение. Меня абсолютно не удивляет, почему в Китае, в Европе открывают музеи — пусть с определенными ограничениями, но сохраняющими, по сути, ощущение жизни».
«Манеж» уже опубликовал новые правила по которым гости будут посещать выставку после снятия ограничений. Среди них:
3. Внутри выставочного зала мы просим наших гостей соблюдать дистанцию не менее двух метров по отношению к другим посетителям и сотрудникам Манежа. Если вы пришли вместе с семьей или друзьями, мы настоятельно просим вас соблюдать дистанцию между вашей группой и другими людьми.
4. К посещению Манежа допускаются только посетители в медицинских масках и перчатках.
5. Если вы старше 65 лет, для вас сохраняется возможность приобретения льготного билета. Но мы рекомендуем вам в ближайшее время (пока существует угроза заражения) воздержаться от посещения публичных пространств.
7. Вход в Манеж для всех медицинских сотрудников (вне зависимости от их специальности, стажа и города проживания) до конца 2020 года – бесплатный (контролеру необходимо предъявить любой документ, свидетельствующий о том, что вы являетесь медицинским работником).
Фото экспозиции: Михаил Вильчук
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