«Манеж» смонтировал выставку на самоизоляции: как выглядит проект с работами Картье-Брессона, Капы и Пинхасова

Руководитель проекта, советник директора Манежа по международному сотрудничеству

В истории обновленного Манежа «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum» — это первая столь крупная фотовыставка. Мы стараемся показывать не только живопись, скульптуру, искусство в целом, но и серьезные культурологические высказывания совсем другого формата. Все знают, что такое Magnum Photos, насколько это великое фотоагентство. Мы долго думали, как правильно этот проект представить. Сначала шли переговоры о том, чтобы привезти в Манеж одну из их гастролирующих выставок, но потом у Павла Пригара возникла идея показать именно Россию глазами фотографов Magnum — этого никто никогда раньше не делал. Абсолютно исторический шаг.

С самого начала работа шла в плотном взаимодействии между куратором Ниной Гомиашвили, нашей командой и агентством Magnum в лице директора по международным выставкам Андреа Хольцхер, которой мы невероятно благодарны за терпение и отзывчивость. Фотографии для выставки печатались в Париже (во многих случаях под руководством и надзором самих фотографов), и нам очень повезло, что снимки успели приехать к нам в самый последний момент перед закрытием границ между Францией и Россией. Процесс монтажа занял чуть больше времени, чем планировалось изначально, из-за того, что доступ застройщиков и монтажников в зал был количественно ограничен по соображениям безопасности. В итоговой застройке самое удивительное — то, как нам удалось превратить огромный выставочный зал в настоящий кунстхалле с уютными пространствами. Архитектурой выставки занималась Агния Стерлигова и ее бюро PLANET9, а одним из источников вдохновения — выставка в лондонском Музее дизайна, посвященная Стэнли Кубрику.