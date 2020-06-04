«Неаполитанский залив» Ивана Айвазовского стала самым дорогим лотом, проданным аукционным домом Sotheby’s в ходе онлайн-торгов. Как пишет The Art Newspaper Russia, картину приобрели за 2,3 миллиона фунтов стерлингов (2,8 миллиона долларов).
Картина Ивана Айвазовского стала самым дорогим онлайн-лотом на торгах Sotheby’s
На аукционе, чьей привычной локацией было здание Sotheby’s на Нью-Бонд-стрит в Лондоне, однако который из-за эпидемии коронавируса был перенесен в виртуальное пространство, были представлены полотна других русских художников. В их числе — Иван Шишкин и Петр Кончаловский.
В общей сложности на торгах было собрано 5,6 миллиона фунтов стерлингов (6,2 миллиона долларов), а более половины лотов (57%) участники дороже заявленной изначально стоимости.
В десятке самых дорогих работ оказались еще одна картина Айвазовского, «Корабль в лунном свете» (продана за £435 тыс.), и полотно Петра Кончаловского «Дубы в сумерках» (£150 тыс.).
Напомним, выставка к 200-летию Ивана Айвазовского, открытая русским музеем в декабре 2016 года, стала одной из самых посещаемых в 2016-2017 годах. Очереди из горожан, желающих увидеть экспозицию, выстраивались на протяжении всех четырех месяцев, пока она была открыта — с декабря по март. Наш арт-критик восхищалась навыками Айвазовского в самопиаре и перед стартом выставки предложила дать художнику еще один шанс, вспоминая, как он стал поп-звездой живописи.
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