Картина Ивана Айвазовского стала самым дорогим онлайн-лотом на торгах Sotheby’s



На аукционе, чьей привычной локацией было здание Sotheby’s на Нью-Бонд-стрит в Лондоне, однако который из-за эпидемии коронавируса был перенесен в виртуальное пространство, были представлены полотна других русских художников. В их числе — Иван Шишкин и Петр Кончаловский.

В общей сложности на торгах было собрано 5,6 миллиона фунтов стерлингов (6,2 миллиона долларов), а более половины лотов (57%) участники дороже заявленной изначально стоимости.

В десятке самых дорогих работ оказались еще одна картина Айвазовского, «Корабль в лунном свете» (продана за £435 тыс.), и полотно Петра Кончаловского «Дубы в сумерках» (£150 тыс.).

Напомним, выставка к 200-летию Ивана Айвазовского, открытая русским музеем в декабре 2016 года, стала одной из самых посещаемых в 2016-2017 годах. Очереди из горожан, желающих увидеть экспозицию, выстраивались на протяжении всех четырех месяцев, пока она была открыта — с декабря по март. Наш арт-критик восхищалась навыками Айвазовского в самопиаре и перед стартом выставки предложила дать художнику еще один шанс, вспоминая, как он стал поп-звездой живописи.